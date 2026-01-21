НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 21.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Директорът на НП „Рила“ вече и с полужителен тест за наркотици

          21 януари 2026 | 10:41 290
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Красимир Андонов, директор на Национален парк „Рила“, е причинил пътнотранспортно произшествие, след като е шофирал с висока концентрация на алкохол и е дал положителен тест за наркотици. Инцидентът е станал вечерта на 20 януари 2026 г. в района на село Боровец, община Кочериново, когато личният му автомобил се е ударил в сградата на гробищния парк.

          - Реклама -

          Пристигналите на място полицейски екипи са извършили тестове, които са отчели 2.31 промила алкохол в издишания въздух. Освен това, полевият тест за наркотици е показал наличие на канабис. Андонов обаче е оспорил резултата за марихуана.

          Вследствие на инцидента, директорът на парка е бил настанен в благоевградска болница за преглед. Там му е взета и кръвна проба, която ще бъде анализирана, за да потвърди или отхвърли първоначалните показания на дрегера и полевия тест за наркотици.

          По случая е образувано досъдебно производство. Дежурен прокурор е уведомен за произшествието, като предстои изясняване на всички обстоятелства около инцидента и повдигане на съответните обвинения.

          Директорът на НП „Рила“ катастрофира с 2,31 промила алкохол в село Боровец Директорът на НП „Рила“ катастрофира с 2,31 промила алкохол в село Боровец

          Красимир Андонов, директор на Национален парк „Рила“, е причинил пътнотранспортно произшествие, след като е шофирал с висока концентрация на алкохол и е дал положителен тест за наркотици. Инцидентът е станал вечерта на 20 януари 2026 г. в района на село Боровец, община Кочериново, когато личният му автомобил се е ударил в сградата на гробищния парк.

          - Реклама -

          Пристигналите на място полицейски екипи са извършили тестове, които са отчели 2.31 промила алкохол в издишания въздух. Освен това, полевият тест за наркотици е показал наличие на канабис. Андонов обаче е оспорил резултата за марихуана.

          Вследствие на инцидента, директорът на парка е бил настанен в благоевградска болница за преглед. Там му е взета и кръвна проба, която ще бъде анализирана, за да потвърди или отхвърли първоначалните показания на дрегера и полевия тест за наркотици.

          По случая е образувано досъдебно производство. Дежурен прокурор е уведомен за произшествието, като предстои изясняване на всички обстоятелства около инцидента и повдигане на съответните обвинения.

          Директорът на НП „Рила“ катастрофира с 2,31 промила алкохол в село Боровец Директорът на НП „Рила“ катастрофира с 2,31 промила алкохол в село Боровец
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Кабинетът отчете успех с пътя Рудозем-Ксанти и предлага нов пенсионен модел

          Георги Петров -
          Българското правителство, начело с министър-председателя Росен Желязков и министъра на външните работи Георги Георгиев, отчете значим външнополитически и икономически успех с официалното откриване на...
          Политика

          БСП-ОЛ предлага сканиращите устройства да бъдат отложени за 2027 г.

          Росица Николаева -
          „Промените в Изборния кодекс са тема, която вълнува цялото общество. От БСП–ОЛ считаме, че два месеца преди изборите, независимо коя ще бъде датата на вота,...
          България

          Съюзът на съдиите пита ВКС легитимен ли е Сарафов

          Катя Илиева -
          Съюзът на съдиите в България (ССБ) настоява Върховният касационен съд да образува тълкувателно дело, с което да отговори на въпроса дали Борислав Сарафов е...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions