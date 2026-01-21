Красимир Андонов, директор на Национален парк „Рила“, е причинил пътнотранспортно произшествие, след като е шофирал с висока концентрация на алкохол и е дал положителен тест за наркотици. Инцидентът е станал вечерта на 20 януари 2026 г. в района на село Боровец, община Кочериново, когато личният му автомобил се е ударил в сградата на гробищния парк.

Пристигналите на място полицейски екипи са извършили тестове, които са отчели 2.31 промила алкохол в издишания въздух. Освен това, полевият тест за наркотици е показал наличие на канабис. Андонов обаче е оспорил резултата за марихуана.

Вследствие на инцидента, директорът на парка е бил настанен в благоевградска болница за преглед. Там му е взета и кръвна проба, която ще бъде анализирана, за да потвърди или отхвърли първоначалните показания на дрегера и полевия тест за наркотици.

По случая е образувано досъдебно производство. Дежурен прокурор е уведомен за произшествието, като предстои изясняване на всички обстоятелства около инцидента и повдигане на съответните обвинения.