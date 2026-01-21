НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 21.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропа

          Доналд Тръмп: Китай е много умен, колкото повече вятърни мелници има една страна, толкова повече пари губи

          21 януари 2026 | 16:49 1080
          Снимка/BGNES
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          На срещата на върха в Давос американският президент Доналд Тръмп засегна енергийната тема. Той подчерта, че Съединените щати са предотвратили енергиен срив, който е застрашил Европа, благодарение на успешната си енергийна политика. Той критикува „Зелената нова измама“ и посочи, че енергийното производство в Европа е намаляло, като в същото време цените на електричеството са се покачили драстично.

          - Реклама -

          „Германия сега произвежда с 22% по-малко електричество отколкото през 2017 година. И това не е вината на настоящия канцлер. Той решава проблема.“

          Тръмп заяви, че вятърните мелници, макар популярни в Европа, всъщност са икономически неефективни и губят пари за страните, които ги използват.

          „Колкото повече вятърни мелници има една страна, толкова повече пари губи тази страна, и толкова по-зле се справя тази страна. Китай произвежда почти всички вятърни мелници, но не успях да намеря никакви вятърни ферми в Китай.“

          Тръмп изригна срещу Европа: Ако кажете „НЕ“, ще го запомним! (ОБОБЩЕНИЕ/ВИДЕО) Тръмп изригна срещу Европа: Ако кажете „НЕ“, ще го запомним! (ОБОБЩЕНИЕ/ВИДЕО)

          Той допълни, че Китай, въпреки че е водещ производител на вятърни мелници, всъщност не ги използва в собствената си енергийна инфраструктура, като ги продава на други нации.

          „Китай е много умен. Те ги произвеждат и ги продават за богатство. Продават ги на глупавите хора, които ги купуват.“

          Тръмп също така изтъкна, че Съединените щати са осигурили исторически енергийни постижения и че цената на бензина в Америка вече е значително по-ниска, отколкото в Европа, благодарение на успешната си енергийна политика, която залага на петрол, газ и въглища.

          „Цената на бензина вече е под 2.50 долара за галон в много щати. 2.30 долара за галон в повечето щати. Тогава скоро ще сме средно под 2 долара за галон.“

          На срещата на върха в Давос американският президент Доналд Тръмп засегна енергийната тема. Той подчерта, че Съединените щати са предотвратили енергиен срив, който е застрашил Европа, благодарение на успешната си енергийна политика. Той критикува „Зелената нова измама“ и посочи, че енергийното производство в Европа е намаляло, като в същото време цените на електричеството са се покачили драстично.

          - Реклама -

          „Германия сега произвежда с 22% по-малко електричество отколкото през 2017 година. И това не е вината на настоящия канцлер. Той решава проблема.“

          Тръмп заяви, че вятърните мелници, макар популярни в Европа, всъщност са икономически неефективни и губят пари за страните, които ги използват.

          „Колкото повече вятърни мелници има една страна, толкова повече пари губи тази страна, и толкова по-зле се справя тази страна. Китай произвежда почти всички вятърни мелници, но не успях да намеря никакви вятърни ферми в Китай.“

          Тръмп изригна срещу Европа: Ако кажете „НЕ“, ще го запомним! (ОБОБЩЕНИЕ/ВИДЕО) Тръмп изригна срещу Европа: Ако кажете „НЕ“, ще го запомним! (ОБОБЩЕНИЕ/ВИДЕО)

          Той допълни, че Китай, въпреки че е водещ производител на вятърни мелници, всъщност не ги използва в собствената си енергийна инфраструктура, като ги продава на други нации.

          „Китай е много умен. Те ги произвеждат и ги продават за богатство. Продават ги на глупавите хора, които ги купуват.“

          Тръмп също така изтъкна, че Съединените щати са осигурили исторически енергийни постижения и че цената на бензина в Америка вече е значително по-ниска, отколкото в Европа, благодарение на успешната си енергийна политика, която залага на петрол, газ и въглища.

          „Цената на бензина вече е под 2.50 долара за галон в много щати. 2.30 долара за галон в повечето щати. Тогава скоро ще сме средно под 2 долара за галон.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Автобус на градския транспорт предизвика верижна катастрофа в София

          Дамяна Караджова -
          Автобус на градския транспорт в София предизвика верижна катастрофа на бул. "Симеоновско шосе"
          Война

          Тръмп за Украйна: Това място е в беда

          Екип Евроком -
          По отношение на войната в Украйна, Тръмп обясни на срещата в Давос, че той и Владимир Путин са обсъждали Украйна като „любима тема“, но увери, че Путин...
          Европа

          Доналд Тръмп: САЩ несправедливо са третирани от НАТО

          Катя Илиева -
          Американскияет президент Доналд Тръмп подчерта на срещата в Давос преди минути, че Съединените щати са третирани несправедливо от НАТО. Той изрази разочарование от факта, че САЩ дават...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions