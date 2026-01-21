Доналд Тръмп: Китай е много умен, колкото повече вятърни мелници има една страна, толкова повече пари губи

На срещата на върха в Давос американският президент Доналд Тръмп засегна енергийната тема. Той подчерта, че Съединените щати са предотвратили енергиен срив, който е застрашил Европа, благодарение на успешната си енергийна политика. Той критикува „Зелената нова измама“ и посочи, че енергийното производство в Европа е намаляло, като в същото време цените на електричеството са се покачили драстично.

„Германия сега произвежда с 22% по-малко електричество отколкото през 2017 година. И това не е вината на настоящия канцлер. Той решава проблема.“

Тръмп заяви, че вятърните мелници, макар популярни в Европа, всъщност са икономически неефективни и губят пари за страните, които ги използват.

„Колкото повече вятърни мелници има една страна, толкова повече пари губи тази страна, и толкова по-зле се справя тази страна. Китай произвежда почти всички вятърни мелници, но не успях да намеря никакви вятърни ферми в Китай.“

Той допълни, че Китай, въпреки че е водещ производител на вятърни мелници, всъщност не ги използва в собствената си енергийна инфраструктура, като ги продава на други нации.

„Китай е много умен. Те ги произвеждат и ги продават за богатство. Продават ги на глупавите хора, които ги купуват.“

Тръмп също така изтъкна, че Съединените щати са осигурили исторически енергийни постижения и че цената на бензина в Америка вече е значително по-ниска, отколкото в Европа, благодарение на успешната си енергийна политика, която залага на петрол, газ и въглища.

„Цената на бензина вече е под 2.50 долара за галон в много щати. 2.30 долара за галон в повечето щати. Тогава скоро ще сме средно под 2 долара за галон.“