Американскияет президент Доналд Тръмп подчерта на срещата в Давос преди минути, че Съединените щати са третирани несправедливо от НАТО. Той изрази разочарование от факта, че САЩ дават толкова много, а в замяна получават много малко, заявявайки, че е критик на НАТО от много години. Въпреки това, той отбеляза, че е направил повече за алианса от всеки друг президент, като акцентира на ролята си за укрепване на НАТО.

- Реклама -

Той подчерта, че САЩ са плащали за практически 100% от НАТО, докато много други страни не изпълнявали задълженията си. Той обясни как е постигнал значителни успехи в укрепването на алианса, като накара страните членки да увеличат вноските си до 5% от БВП.

„Казах: ‘Това не е справедливо. Но още по-важно, накарах НАТО да плаща 5%, а сега те плащат 5%. Те не платиха 2%, а сега плащат 5%.’“

„Ние сме на хиляди мили разстояние, разделени от огромен океан. Това е война, която никога не е трябвало да започне, и не би започнала, ако президентските избори през 2020 г. в САЩ не бяха подменени.“

Президентът повтори твърдението, че изборите през 2020 г. са били подмамени, добавяйки, че хората скоро ще бъдат преследвани за това, което са направили. Според Тръмп, това е един от факторите, довели до конфликта в Украйна.

„Това бяха подменени избори. Не може да има подменени избори. Нужни са силни граници, силни избори, и идеално добра преса.“

Тръмп изрази своето мнение, че защитата на страната не може да бъде оставена само на НАТО, като подчерта, че САЩ са изправени пред много по-големи рискове от всякога, особено в контекста на ракетите и ядрени оръжия, които вече са в наличност.