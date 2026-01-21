НА ЖИВО
          Електроенергията за бизнеса поскъпва със 77% за 22 януари 2026 г.

          21 януари 2026 | 17:42
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Българската независима енергийна борса (БНЕБ) обяви значително поскъпване на електроенергията за бизнеса. За доставка на 22 януари 2026 г. средната цена в пазарен сегмент „Ден напред“ е достигнала 282,33 евро (без ДДС) за мегаватчас, сочат данни след приключването на борсовата търговия на 21 януари 2026 г.

          Това представлява сериозно увеличение от 76,63% спрямо цената за доставка на 21 януари 2026 г. На 20 януари 2026 г. енергийната борса затвори при средна цена от 159,84 евро за мегаватчас за енергията, търгувана за днешния ден (21 януари 2026 г.).

          Разбивката по времеви зони показва, че средната цена за пикова енергия (между 09:00 и 20:00 часа) за 22 януари 2026 г. е 369,50 евро за мегаватчас. Извънпиковата енергия (от 01:00 до 08:00 часа и от 21:00 до 24:00 часа) е изтъргувана при средно 195,16 евро за мегаватчас.

          Общият обем на продадена електроенергия на БНЕБ за тези сделки възлиза на 90 304 мегаватчаса.

          Към момента, в пазарния сегмент „В рамките на деня“, среднопретеглената цена за 60-минутните продукти е 233,70 евро (без ДДС) за мегаватчас. За 15-минутните продукти среднопретеглената дневна цена е 197,87 евро (без ДДС) за мегаватчас.

          Цената на тока за бизнеса скача с над 16% Цената на тока за бизнеса скача с над 16%

