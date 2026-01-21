Енчев в „Контра“: Светът влиза в нов империализъм, а България отново рискува да остане последна

В предаването „Контра“ Страхил Ангелов и Велизар Енчев очертаха мрачна, но откровена картина на глобалната политика. Според Енчев България исторически напуска „порочните съюзи“ последна и днес рискува да повтори тази грешка в ЕС и НАТО. Той анализира двойствената политика на Доналд Тръмп – съчетание от прагматизъм и безогледен империализъм, проявен в амбициите към Гренландия, Украйна и стратегически ресурси.

Енчев подчерта, че международното право е жизненоважно за малките държави, но на практика често отстъпва пред силата. Критиките му към ЕС, медийната цензура и енергийната зависимост се преплитат с предупреждение: България няма право да жертва суверенитет и стратегически активи в името на чужди интереси. Разговорът завърши с тезата, че светът навлиза в „империализъм от XXI век“ със средства от XIX.