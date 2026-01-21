Европейският парламент прие ключова позиция, която цели да запази и укрепи правата на пътуващите със самолет, отхвърляйки предложенията на държавите членки за отслабване на съществуващото законодателство. Решението, взето с мнозинство от 632 гласа „за“, 15 „против“ и 9 „въздържал се“ в сряда, е отговор на предложенията за преразглеждане на правилата на ЕС за правата на пътниците, които бяха внесени от страните членки през юни 2025 г.

Парламентът категорично настоява за запазване на тричасовия праг за закъснение на полети, след който пътниците имат право на обезщетение, като същевременно поддържа сегашните нива на компенсации. Евродепутатите искат да въведат и предварително попълнени формуляри за искове за обезщетение и възстановяване на разходи от авиокомпаниите, за да опростят процедурите за потърпевшите граждани. Други важни точки включват правото на пътниците на една лична вещ и един малък ръчен багаж безплатно, както и безплатното настаняване на възрастни, придружаващи деца под 14 години, и лица с намалена подвижност.

Съществуващите права на пътниците да получават възстановяване на суми, пренасочване или компенсация при закъснение от над три часа, отменен полет или отказан достъп на борда, също трябва да бъдат гарантирани. Европейският парламент се противопоставя на настояването на Съвета на ЕС обезщетенията да се прилагат само след закъснение от четири до шест часа, в зависимост от разстоянието на полета. Освен това, евродепутатите предлагат размерите на обезщетенията за нарушения на полетите да бъдат между 300 и 600 евро, в зависимост от дистанцията, което е по-високо от предложените от правителствата на държавите членки 300 до 500 евро.

Парламентът настоява за актуализиране на списъка с извънредни обстоятелства, които освобождават авиокомпаниите от задължението да изплащат обезщетения. В момента този списък включва природни бедствия, война, лоши метеорологични условия или непредвидени трудови спорове. Евродепутатите искат той да бъде изчерпателен и редовно актуализиран от Комисията, за да се гарантира, че отговорността на превозвачите е ограничена само до ситуации, които не са под техен контрол.

Задължението за предоставяне на напитки на всеки два часа, храна след три часа и настаняване за максимум три нощувки при дълги закъснения ще бъде запазено. Членовете на ЕП потвърдиха, че това ограничение от три нощувки би осигурило на авиокомпаниите по-голяма предвидимост и би ги предпазило от неоправдани финансови разходи.

За да улеснят процеса на възстановяване на разходи, евродепутатите настояват за въвеждането на предварително попълнени формуляри за искове, които авиокомпаниите ще трябва да изпращат на засегнатите пътници в рамките на 48 часа след инцидента. Това ще важи както за анулирани, така и за закъснели полети, като пътниците ще разполагат с една година за подаване на иска. Това разширява обхвата на предложението на Съвета, което изисква предварително попълнен формуляр само при отменен полет.

В рамките на мерките за укрепване на защитата на пътуващите, Европейският парламент настоява пътниците да имат право на един личен предмет (като чанта или раница) и един малък ръчен багаж с размери до 100 cm и тегло до седем килограма, без допълнителни такси. Евродепутатите също така искат да премахнат допълнителните такси за коригиране на грешки в името или при регистрация за полет, както и да гарантират правото на избор между цифрова и хартиена бордна карта.

Специално внимание е отделено на уязвимите пътници. Тези граждани, включително хора с увреждания или с намалена подвижност, бременни жени, бебета и деца в детска количка, следва да получават приоритет при качване на борда. В допълнение, те трябва да имат право на обезщетение и помощ, ако изпуснат полет поради недостатъчна помощ от летището, а придружаващите ги лица да могат да седят до тях без допълнителни такси.

Докладчикът Андрей Новаков (ЕНП, България) заяви: „Парламентът е готов да продължи борбата за по-ясни и предвидими правила за авиокомпаниите и за по-силен авиационен сектор, но не за сметка на пътниците. Нашата позиция е ясна: решени сме да подобрим, а не да отслабим правата на пътниците във въздушния транспорт. Настояваме, че намаляването на забавянията носи значителни общи ползи за европейската икономика. Поради това тричасовият праг за обезщетение, съществуващите равнища на обезщетение, предварително попълнени формуляри и приложимите гаранции остават нашите „червени линии“. Разчитаме на министрите на транспорта от ЕС да преосмислят позицията си, за да можем заедно да намерим взаимно приемливо решение. Гражданите очакват от нас да постигнем резултати.“

Предстои позицията на Парламента да бъде изпратена на Съвета съгласно процедурата на второ четене. Ако Съветът не приеме всички изменения на Парламента, ще бъде свикан „помирителен комитет“ за постигане на споразумение относно окончателната форма на законопроекта. Напредъкът по актуализирането на тези правила е в застой в Съвета в продължение на 11 години, откакто Парламентът направи предложения за реформа през 2014 г. Въпреки че през юни 2025 г. министрите от ЕС постигнаха политическо споразумение, междуинституционалните преговори, започнали през октомври 2025 г., не доведоха до споразумение, което наложи на Парламента да пристъпи към приемане на своята позиция на второ четене.