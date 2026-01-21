НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ЕС отново отложи плана „Произведено в Европа“ за автомобилния сектор

          21 януари 2026 | 03:19 00
          Снимка: AutomotiveManufacturingSolutions.com
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Планът на Европейския съюз за насърчаване на производството „Произведено в Европа“ в автомобилния сектор и други индустрии беше отново отложен, въпреки че документът трябваше да бъде окончателно представен в края на януари.

          Източници от екипа на изпълнителния заместник-председател на Европейска комисия по въпросите на просперитета и индустриалната стратегия Стефан Сежурне уточниха, че мерките, първоначално планирани за декември, после отложени за 29 януари, са били забавени отново, за да не се стигне до размиване на техния обхват.

          „Представянето на Закона беше насрочено за 29 януари. Отложихме го, за да запазим много високото ниво на амбиция, което в момента се обсъжда вътрешно“, заявиха от Комисията.

          В един от вътрешните документи на Комисията е спомената възможна нова дата – 25 февруари, но тя засега остава непотвърдена. По информация на запознати Сежурне не възнамерява да отстъпва нито от политическия мандат, даден от държавите членки на последния Съвет по конкурентоспособност, нито от подкрепата на индустрията, която масово застава зад инициативата.

          „В настоящия контекст амбицията трябва да има предимство пред бързането“, подчертават източниците, като уверяват, че нова дата ще бъде обявена скоро.

          Поредното отлагане идва на фона на остри дебати в рамките на ЕС относно въвеждането на механизъм за приоритетно използване на европейски компоненти. Той би задължил компаниите, получаващи публично финансиране, да използват части, произведени в Европа.

          Идеята среща силна подкрепа от Франция, която настоява за защита на своята индустрия за батерии за електромобили. Срещу подобен подход обаче се обявяват други държави, сред които Германия, която се опасява, че такива изисквания ще повишат разходите за снабдяване и ще навредят на конкурентоспособността на автомобилните ѝ производители.

