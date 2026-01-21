Европейският парламент замразява ратифицирането на търговското споразумение със САЩ след заплахите на Тръмп

След последните заплахи на американския президент Доналд Тръмп за налагане на нови мита поради Гренландия, Европейският парламент е решил да замрази процеса по ратифициране на търговското споразумение между Европейския съюз и САЩ. Това споразумение, което беше договорено през лятото, трябваше да бъде одобрено от евродепутатите в Страсбург, но предстоящата ситуация промени плановете.

- Реклама -

„Има споразумение между политическите групи за замразяване на търговското споразумение“, обяви пред журналисти председателят на групата Социалисти и демократи в Европейския парламент, Ираче Гарсия Перес. Тя добави, че в четвъртък ще се проведе извънреден Европейски съвет в Брюксел.