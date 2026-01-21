НА ЖИВО
          Европейският парламент замразява ратифицирането на търговското споразумение със САЩ след заплахите на Тръмп

          21 януари 2026 | 15:13 850
          Снимка: brunswickgroup.com
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          След последните заплахи на американския президент Доналд Тръмп за налагане на нови мита поради Гренландия, Европейският парламент е решил да замрази процеса по ратифициране на търговското споразумение между Европейския съюз и САЩ. Това споразумение, което беше договорено през лятото, трябваше да бъде одобрено от евродепутатите в Страсбург, но предстоящата ситуация промени плановете.

          „Има споразумение между политическите групи за замразяване на търговското споразумение“, обяви пред журналисти председателят на групата Социалисти и демократи в Европейския парламент, Ираче Гарсия Перес. Тя добави, че в четвъртък ще се проведе извънреден Европейски съвет в Брюксел.

          Тръмп ограничава големите инвеститори на жилищния пазар Тръмп ограничава големите инвеститори на жилищния пазар

          „Дойде моментът да говорим езика, който Тръмп разбира – на силата и на възможностите, които притежава Европа във всички преговори. А тя има икономическа и търговска сила, която трябва да използва. Трябва да спрем преговорите за търговско споразумение със САЩ. Има постигнато съгласие сред парламентарните групи от мнозинството за отлагане на ратифицирането на това споразумение“, съобщи Ираче Гарсия Перес.

