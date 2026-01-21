НА ЖИВО
          Фермери от ЕС предупредиха: Споразумението с Меркосур поставя под заплаха европейското земеделие

          21 януари 2026 | 15:27
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Фермери от няколко европейски държави се събраха на протест пред Европейския парламент в Страсбург срещу подписаното търговско споразумение със страните от Меркосур. В демонстрацията участваха и български земеделци, които изразиха своето недоволство от потенциалните последици за земеделието в ЕС.

          Протестиращите твърдят, че в резултат на това споразумение земеделието в ЕС ще бъде залято с евтини вносни продукти, които няма да отговарят на изискванията за качество, установени от Европейския съюз, поради недостатъчен контрол върху тези продукти.

          Български фермери протестират в Страсбург срещу сделката с Меркосур Български фермери протестират в Страсбург срещу сделката с Меркосур

          „Споразумението между ЕС и Меркосур беше подписано на 17 януари. Днес евродепутатите трябва да решат дали то да влезе в сила и дали документът е правилно подписан. Това е причината за протеста в Страсбург, в който участват над 6000 земеделци от 15 европейски държави, включително България“, заяви Радостина Жекова, председател на Добруджанския съюз на зърнопроизводителите, в ефира на „Здравей, България“.

          Меркосур, икономически съюз, включва Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай. Според официалната статистика за 2024 г., България е изнесла стока за 67 милиона евро, докато е внесла стоки за 544 милиона евро, като 80% от вноса е земеделска продукция.

          Жекова подчерта, че българските земеделци ще бъдат подложени на сериозен натиск от нискоценова продукция от страните от Меркосур. „Говорим за соя, 90% от която в тези държави е ГМО, докато в Европа, и в България, е забранено отглеждането на ГМО продукти“, обясни тя и добави, че европейският регламент позволява влагането на ГМО соя във фуражи, което допълнително усложнява ситуацията.

          Друг важен проблем според Жекова е, че в Меркосур се използват антибиотици и хормони за растеж, които в ЕС са забранени. „От там ще влезе стока, произведена с препарати, които в Европейския съюз са забранени за растителна защита“, предупреди тя.

