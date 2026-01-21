Фермери от ЕС предупредиха: Споразумението с Меркосур поставя под заплаха европейското земеделие

Фермери от няколко европейски държави се събраха на протест пред Европейския парламент в Страсбург срещу подписаното търговско споразумение със страните от Меркосур. В демонстрацията участваха и български земеделци, които изразиха своето недоволство от потенциалните последици за земеделието в ЕС.
Протестиращите твърдят, че в резултат на това споразумение земеделието в ЕС ще бъде залято с евтини вносни продукти, които няма да отговарят на изискванията за качество, установени от Европейския съюз, поради недостатъчен контрол върху тези продукти.
Меркосур, икономически съюз, включва Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай. Според официалната статистика за 2024 г., България е изнесла стока за 67 милиона евро, докато е внесла стоки за 544 милиона евро, като 80% от вноса е земеделска продукция.
Жекова подчерта, че българските земеделци ще бъдат подложени на сериозен натиск от нискоценова продукция от страните от Меркосур. „Говорим за соя, 90% от която в тези държави е ГМО, докато в Европа, и в България, е забранено отглеждането на ГМО продукти“, обясни тя и добави, че европейският регламент позволява влагането на ГМО соя във фуражи, което допълнително усложнява ситуацията.
Друг важен проблем според Жекова е, че в Меркосур се използват антибиотици и хормони за растеж, които в ЕС са забранени. „От там ще влезе стока, произведена с препарати, които в Европейския съюз са забранени за растителна защита“, предупреди тя.
