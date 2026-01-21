НА ЖИВО
          Фискалният съвет: Процесът на приемане на еврото в България протича без проблеми

          21 януари 2026 | 16:35
          Приемането на еврото в България е ключов етап, който завършва процеса на пълна европейска интеграция на страната, сочи анализ на Фискалния съвет. Според него преходът се осъществява при благоприятни условия:

          • от позицията на дългогодишен паричен съвет (валутен борд) с фиксиран курс, което означава, че няма съществена промяна в паричната политика и валутния риск;
          • при едно от най-ниските равнища на държавен дълг в ЕС, което поставя страната в по-стабилна фискална позиция;
          • след продължителна и координирана подготовка от Българската народна банка, търговските банки и ключови институции за осигуряване на безпроблемен преход.
          Данни от първите седмици на януари 2026 г.:

          • Периодът на двойно обращение на лев и евро започна без съществени затруднения. До 31 януари 2026 г. гражданите и бизнесът могат да извършват плащания и в двете валути, като търговците са длъжни да приемат левове без ограничения.
          • Над 96% от банкоматите издават евробанкноти още от 1 януари, а останалите се пренастройват в рамките на 1–2 седмици.
          • Процесът на обмяна на банкноти и монети протича по план: към 16 януари 2026 г. около 60% от левовете в наличност са изтеглени от обращение.
          • Цените се обозначават задължително в двете валути до 31 август 2026 г. Контролните органи осъществяват засилен мониторинг, като делът на подадените оплаквания за нарушения е под 0,5% от общия брой търговски обекти. Санкциите при установени нарушения достигат до 100 000 евро.
          • Фиксираният валутен курс остава непроменен: 1 EUR = 1,95583 BGN.

          Опитът на държавите, които вече са въвели еврото, показва, че в първите седмици и месеци обичайно се наблюдават ограничени технически затруднения (например при настройка на ПОС терминали, банкомати и касови системи), но без сериозни смущения за икономиката и ежедневието на гражданите.

          Наличните факти и индикатори потвърждават, че преходът към еврото от 1 януари 2026 г. протича спокойно и организирано, като общата картина сочи висока степен на институционална готовност и ефективно управление на процеса.

