      сряда, 21.01.26
          Галатасарай и Атлетико Мадрид не се победиха

          Атлетико Мадрид заема временно осмо място в класирането с 13 точки

          21 януари 2026 | 22:00 20
          Галатасарай и Атлетико Мадрид не се победиха в двубой от седмия кръг на основната фаза в Шампионската лига, завършвайки 1:1.

          „Дюшекчиите“ поведоха с гол на Джулиано Симеоне рано-рано в двубоя, но автогол на Маркос Йоренте в 20-ата минута, не им позволи да вземат повече от двубоя.

          Атлетико Мадрид заема временно осмо място в класирането с 13 точки, а Галатасарай е на позиция за плейоф – 16-и с 10 точки.

          Мадридчани поведоха в резултата още в 4-ата минута. Александър Сьорлот пое топката, навлезе в наказателното поле, където бе затворен, но пусна пас към Тиаго Алмада, а той намери Матео Ружери, който центрира на главата на Джулиано Симеоне, а аржентинецът засече топката във вратата на домакините.

          Домакините изравниха в 20-ата минута. Сане се освободи след финт в наказателното поле и намери Роналд Салай, който пусна успореден на голлинията пас, а Маркос Йоренте вкара топката в собствената си врата.

          Центриране на Джулиано Симеоне в 36-ата минута към далечната греда бе извън обсега на Сьорлот. Момчетата на Диего Симеоне са неточни в последната третина, а Галатасарай не е заплашвал вратата на Облак след гола.

          В началото на втората част Хулиан Алварес опита късмета си с удар от границата на наказателното поле, но защитник го блокира.

          В 57-ата минута Марк Пубил центрира към далечната греда, но волето на Александър Сьорлот бе неточно. Две минути след това след изстрел на Давид Ханцко топката бе изчистена от голлинията.

          В следващите минути Галатасарай приложи натиск на Атлетико Мадрид и се настани в половината на „дюшекчиите“.

          Пет минути преди края Антоан Гризман стреля от пряк свободен удар, но Чакър изби. Секунди след това стражът на Галатасарай отрази и изстрел на Алекс Баена.

