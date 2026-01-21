НА ЖИВО
          Германско-украинска гражданка арестувана в Берлин за шпионаж в полза на Русия

          21 януари 2026 | 22:32
          Германско-украинска гражданка беше арестувана в Берлин по обвинение в шпионаж в полза на Русия, след като е предавала информация за военната помощ за Украйна, съобщи АФП.

          Заподозряната, посочена частично като Илона В., според прокуратурата е поддържала разузнавателни контакти с руското посолство в Берлин най-малко от ноември 2023 г. насам, заявиха от прокуратурата.

          „Тя е събирала информация за участници във високопоставени политически събития и е набавяла сведения за обекти на оръжейната индустрия, тестове на дронове и планирани доставки на дронове за Украйна“, посочват от обвинението.

          По данни на разследването, тя е използвала и лични контакти с хора, които по-рано са работили в германската армия, за да събира информация за руските разузнавателни служби.

          Министерството на отбраната на Германия съобщи, че по случая са замесени двама бивши представители на германските въоръжени сили — наскоро пенсиониран щабен офицер и бивш високопоставен държавен служител — които остават обект на разследване.

          Бившият офицер е бил все още на активна служба в германската армия, когато е започнало контраразузнавателното разследване, заяви говорител на министерството.

          „Смята се, че и двамата са използвали контактите си в Бундесвера, за да предоставят чувствителна информация на Илона В.“, добави говорителят.

          Дали обаче те са знаели, че информацията се предава на руското разузнаване, е част от текущото разследване, уточни той.

          Германското списание Der Spiegel съобщи, че Илона В. е 56-годишна бизнесдама, която е била активна в управителния съвет на известна берлинска организация, насърчаваща международното разбирателство.

          Списанието, позовавайки се на анонимни източници, съобщи още, че контактът на жената в посолството е полковник от руското военно разузнаване ГРУ, който е действал под прикритие като военен аташе в посолството.

