      сряда, 21.01.26
          Гръцките фермери спират блокадите по границите след 53 дни на протести

          21 януари 2026 | 17:19
          Гръцките фермери обявиха, че спират блокадите по границите след 53 дни на протести. Преговорите с правителството не доведоха до съществени промени в полза на аграрния сектор, съобщиха представители на демонстрантите при Лариса. Земеделците и животновъдите остават с ограничени субсидии и помощи, както и с високи данъци.

          Въпреки това, тракторите постепенно започват да се оттеглят. На някои места те ще останат до петък, когато ще се проведат демонстрации в центровете на големите градове.

          Гръцките фермери премахнаха блокадите на четири места в Северна Гърция Гръцките фермери премахнаха блокадите на четири места в Северна Гърция

          Полицията улеснява оттеглянето на тежката техника, за да се освободят напълно пътищата. Част от движението отново се пренасочва по обходни маршрути, тъй като при Лариса тракторите са 5000. Фермерите започват подготовка за голяма демонстрация в Атина пред парламента, но без трактори. Те настояват за среща с депутатите и лидерите на всички партии.

          Гръцките фермери съобщиха, че подкрепят и протестите на колегите си в други европейски страни и ще участват в демонстрации заедно с тях.

