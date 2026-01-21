Гренландия се готви за възможна военна заплаха от САЩ

Премиерът на Гренландия е разпоредил да бъдат предприети подготвителни мерки за реакция при евентуално военно нахлуване от страна на Съединените щати, съобщава агенция „Блумбърг“. Решението идва на фона на нарастващото геополитическо напрежение около бъдещето на острова.

Правителството планира създаването на специална работна група с участието на представители на всички местни власти, обяви премиерът Йенс-Фредерик Нилсен. Целта е да се координират действията и да се подпомогне населението при евентуални сътресения.

Гренландските власти възнамеряват да разпространят и указания към гражданите за поведение при извънредни ситуации. Сред препоръките ще бъде поддържането на хранителни запаси в домакинствата за период от поне пет дни.

Мерките се въвеждат на фона на изказванията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп, който нееднократно е подчертавал стратегическата важност на Гренландия за САЩ и не е изключвал използването на сила за установяване на контрол над острова.

На пресконференция в Белия дом Тръмп заяви, че „няма връщане назад“ по отношение на целите му за Гренландия и допълни, че може да бъде използвана сила, ако това се наложи.