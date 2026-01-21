НА ЖИВО
          Тенис

          Григор Димитров: Удар в китката ограничи възможностите ми в двубоя с Махач

          Очаква се хасковлията да се завърне на корта за турнира в Далас

          21 януари 2026 | 14:15
          Снимка: БГНЕС
          Григор Димитров потвърди, че контузия в китката е била причината, ограничила представянето му на Australian Open срещу Томаш Махач. 

          Травмата е получена в хода на двубоя. Григор е потвърдил това с изявление чрез мениджъра си, изпратено до журналисти на място в Мелбърн.

          „За съжаление, ударих китката си по време на мача и силата на болката ограничи възможностите ми в хода на двубоя. Съжалявам, че не можах да се боря по начина, по който ми се искаше. Благодаря на феновете на Australian Open за подкрепата, очаквам с нетърпение да се завърна отново“ – гласи съобщението от бившия №3 в света.

          Сега пред Димитров предстоят близо 20 дни почивка преди да участва на АТР 500 турнира в Далас, стартиращ на 9 февруари. Плановете му включват и участие на АТР 500 в Акапулко (23-28 февруари) преди да се завърне в САЩ за двата мартенски Мастърса – в Индиън Уелс и Маями.

