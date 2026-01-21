Инициативата „Правосъдие за всеки“ проведе протест пред Съдебната палата с искане за отстраняване на Борислав Сарафов

Инициативата „Правосъдие за всеки“ проведе протест пред Съдебната палата в София, с искане за незабавното отстраняване на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, предаде репортер на БГНЕС.

- Реклама -

Сред протестиращите се забелязваха и политици от ПП-ДБ – Асен Василев, Атанас Атанасов, Ивайло Мирчев. Хората носеха плакати с искания за оставката на Сарафов и „незаконния ВСС“, както и с надписи като „СарафOFF системна грешка“, „СарафOFF вън!“ и други.

„Борислав Сарафов няма право да заема поста на главен прокурор и поне от половин година е узурпирал властта в Прокуратурата с безценната помощ на Прокурорската колегия на ВСС и решава кой да бъде обвинен и над кого да се опъне чадър“, заявяват от „Правосъдие за всеки“.

Организаторите обещават да продължат протеста си и на 22 януари, от 8.30 часа пред сградата на ВСС, когато ще заседава пленума на висшата съдебна институция.