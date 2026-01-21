НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 21.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Инициативата „Правосъдие за всеки“ проведе протест пред Съдебната палата с искане за отстраняване на Борислав Сарафов

          21 януари 2026 | 20:48 360
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Инициативата „Правосъдие за всеки“ проведе протест пред Съдебната палата в София, с искане за незабавното отстраняване на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, предаде репортер на БГНЕС.

          - Реклама -

          Сред протестиращите се забелязваха и политици от ПП-ДБАсен Василев, Атанас Атанасов, Ивайло Мирчев. Хората носеха плакати с искания за оставката на Сарафов и „незаконния ВСС“, както и с надписи като „СарафOFF системна грешка“, „СарафOFF вън!“ и други.

          Борислав Сарафов няма право да заема поста на главен прокурор и поне от половин година е узурпирал властта в Прокуратурата с безценната помощ на Прокурорската колегия на ВСС и решава кой да бъде обвинен и над кого да се опъне чадър“, заявяват от „Правосъдие за всеки“.

          Организаторите обещават да продължат протеста си и на 22 януари, от 8.30 часа пред сградата на ВСС, когато ще заседава пленума на висшата съдебна институция.

          Инициативата „Правосъдие за всеки“ проведе протест пред Съдебната палата в София, с искане за незабавното отстраняване на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, предаде репортер на БГНЕС.

          - Реклама -

          Сред протестиращите се забелязваха и политици от ПП-ДБАсен Василев, Атанас Атанасов, Ивайло Мирчев. Хората носеха плакати с искания за оставката на Сарафов и „незаконния ВСС“, както и с надписи като „СарафOFF системна грешка“, „СарафOFF вън!“ и други.

          Борислав Сарафов няма право да заема поста на главен прокурор и поне от половин година е узурпирал властта в Прокуратурата с безценната помощ на Прокурорската колегия на ВСС и решава кой да бъде обвинен и над кого да се опъне чадър“, заявяват от „Правосъдие за всеки“.

          Организаторите обещават да продължат протеста си и на 22 януари, от 8.30 часа пред сградата на ВСС, когато ще заседава пленума на висшата съдебна институция.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Политическият разпад: президентството, БСП и краят на една илюзия

          Ирина Илиева -
          В обстоен и остър разговор Румен Овчаров направи критичен анализ на оставката на Румен Радев, ролята на президентската институция и състоянието на БСП. По...
          Политика

          Поканата за Румен Радев от Доналд Тръмп за участие в Съвета за мир в Газа е дошла след обявяването на оставката му

          Красимир Попов -
          Поканата за Румен Радев от текущия президент на Америка, Доналд Тръмп, за участие в Съвета за мир в Газа е дошла след обявяването на...
          България

          Енчев в „Контра“: Светът влиза в нов империализъм, а България отново рискува да остане последна

          Ирина Илиева -
          В предаването „Контра“ Страхил Ангелов и Велизар Енчев очертаха мрачна, но откровена картина на глобалната политика. Според Енчев България исторически напуска „порочните съюзи“ последна...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions