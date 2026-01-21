Иран докладва 3 117 жертви по време на протестите, правозащитни организации твърдят, че броят може да е значително по-висок

Официални ирански държавни медии съобщиха, че 3 117 души са били убити по време на протестите, които избухнаха в края на декември, предаде АФП.

В изявление на Иранската фондация за ветерани и мъченици, цитирано от държавната телевизия, се посочва, че 2 427 души от този брой, включително членове на силите за сигурност, според исляма се считат за „мъченици“, като те са определени като „невинни“ жертви.

Клерикалните власти осъдиха вълната от протести като „терористичен“ инцидент, характеризиращ се с насилствени „безредици“, подхранвани от САЩ. Правозащитни организации обаче твърдят, че хиляди протестиращи, които са настоявали за промяна, са били убити от пряк огън на силите за сигурност.

Базираната в Норвегия неправителствена организация Iran Human Rights (IHR) заявява, че е потвърдила смъртта на 3 428 протестиращи, убити от силите за сигурност, но предупреждава, че това може да представлява само малка част от случаите, като добавя, че според някои оценки „между 5 000 и 20 000 протестиращи може да са били убити“.

Всички организации, които следят броя на жертвите, обаче заявяват, че усилията да се даде точна цифра са силно възпрепятствани от продължаващото прекъсване на интернет, наложено от властите в Ислямската република, което според наблюдателя Netblocks вече продължава над 300 часа.

„Опитите да се прикрие истината ще бъдат документирани в реално време. Светът наблюдава“, заяви Netblocks във връзка с продължаващото спиране на интернет, което според организацията има за цел да прикрие мащаба на репресиите.

Изявлението на Фондацията за ветерани и мъченици, цитирано от държавната телевизия, твърди, че „много от мъчениците са били случайни минувачи“, застреляни по време на протестите.

В него се заявява още, че „някои са били протестиращи, които са били застреляни от организирани терористични елементи в тълпата“, без да бъдат предоставени доказателства или подробности.

Правозащитни организации, включително Amnesty International, обвиниха силите за сигурност, че умишлено са вземали на прицел протестиращи от покриви и че са се стремели да стрелят по протестиращи в очите.

Фондацията за ветерани и мъченици осъди „коварната ръка на враговете на Иран“, като обвини „престъпните лидери“ на САЩ, че „подкрепят, снабдяват и въоръжават“ онези, които са извършили насилието.