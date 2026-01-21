НА ЖИВО
          Испания ще организира национално почитане на жертвите на сблъсъка между два високоскоростни влака

          21 януари 2026 | 20:29
          Снимка: БГНЕС
          Сподели
          Испания ще организира национално почитане на жертвите на сблъсъка между два високоскоростни влака, при който загинаха най-малко 43 души, съобщи представител на регионалното правителство, цитиран от АФП.

          Церемонията ще се състои на 31 януари в южния град Уелва, крайната дестинация на единия от влаковете, написа в X регионалният шеф на Андалусия Хуан Мануел Морено Бониля.

