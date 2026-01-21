Иван Шишков: Готов съм за политически проект с Румен Радев

Бившият служебен министър на регионалното развитие и благоустройство, архитект Иван Шишков, заяви официално готовността си да се присъедини към евентуален политически проект на президента Румен Радев. Изказването дойде в ефира на „Здравей, България“ по Нова телевизия, където той представи своите мотиви и виждания за състоянието на държавата.

„Всички очакват да се промени начинът, по който функционира държавата. В последните години на практика политиката на страната се определяше от полуполитици, а не от експерти,“ подчерта Шишков. Той припомни опита си като служебен министър, където по думите му, всички са били експерти и „тогава нещата в България лъснаха ясно и категорично.“ Бившият министър допълни, че е готов да се включи в подобен политически проект, точно както е бил готов да работи и в служебен кабинет, назначен от държавния глава.

Въпреки че често е поставян под въпрос, Шишков е категоричен, че президентът Радев е със западна геополитическа ориентация. Той анализира и общественото недоволство, заявявайки: „От 2020 година обществото се бори срещу политическата реалност – а това е истинското европейско развитие на България. Видяхме маски, зад които политици злоупотребяваха с европейски пари и показаха лошата страна на държавата.“ Според него проблемът не е в личното неодобрение, а в това, че при създадени условия за промяна, някой „млъква, за да бъде на власт,“ което е довело до „огромен антикорупционен протест, който беше справедлив.“

По темата за евентуалната поява на президента Радев на политическия терен, предприемачът Таня Скринска коментира, че това не е изненада за никого. Тя прогнозира повишаване на избирателната активност и висок резултат за държавния глава. Скринска обаче подчерта, че Радев ще трябва да даде ясни отговори на два ключови въпроса: геополитическата ориентация на страната и отношението към еврозоната и приемането на единната валута.

Тя допълни, че е ключово и да се разбере коя формация ще използва президентът за явяване на изборите, ако няма време да регистрира своя политическа партия. „Обществото повече от всякога ще се вторачва кои ще са хората около президента,“ отбеляза Скринска, като предвиди засилено внимание към евентуални свързаности с Държавна сигурност от страна на политическите му опоненти. „Лицата около него ще бъдат щателно дебнени,“ заяви тя.

Скринска анализира също така и динамиката в парламента, който по думите ѝ е разделен на база позициите във външната политика. Тя смята, че президентът Радев няма да се стреми към коалиция, а ще „пробва да вземе максимален брой гласове.“ В същото време, според нея, „Бойко Борисов ще се опита да създаде вариант за сътрудничество с него – тъй като е по-готов на компромиси.“

Известни личности вече дадоха заявка, че са готови да се включат в бъдещ политически проект на Румен Радев. Първи го направиха политическия анализатор Слави Василев и енергийния експерт Еленко Божков.