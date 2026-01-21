Ивелин Михайлов: Живеем в тоталитарна държава, в която всеки неудобен бива мачкан, пребиван и убит!

Парламентарната група на „Величие“ за пореден път изрази острото си възмущение от подмяната на Конституцията, която по думите им е загубила първоначалното си предназначение като основен закон на Република България. Това заяви лидерът на формацията Ивелин Михайлов, който прочете декларация от името на групата от парламентарната трибуна.

Според Михайлов България е република, чиято основна цел е да осигури на гражданите си добър, честен и достоен живот, но реалността е коренно различна.

„В действителност ние имаме една политическа система, която работи много синхронизирано в съвсем друга посока и тук няма значение дали имаме леви или десни партии, дали имаме такива, които защитават правата на човека, или такива, които искат да отнемат на хората част от правата“, заяви Ивелин Михайлов.

По думите му държавата функционира като тоталитарна система, в която всеки, който се окаже неудобен за властта, е подложен на натиск и репресии.

„Живеем в една тоталитарна държава, в която всеки един човек, който е неудобен, бива мачкан, пребиван и дори убит“, каза още лидерът на „Величие“.

Изказването му дойде на фона на тежък инцидент, станал публично известен вчера, при който инж. Станислав Жулев – член и координатор на партия „Величие“ за Гоце Делчев – е бил пребит. Михайлов използва парламентарната трибуна, за да разкаже повече за случая пред народните представители, посочвайки го като поредно доказателство за репресивния характер на системата.