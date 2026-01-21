Ивелин Михайлов: Живеем в тоталитарна държава, в която всеки неудобен бива мачкан, пребиван и убит!

Парламентарната група на „Величие“ за пореден път изрази острото си възмущение от подмяната на Конституцията, която по думите им е загубила първоначалното си предназначение като основен закон на Република България. Това заяви лидерът на формацията Ивелин Михайлов, който прочете декларация от името на групата от парламентарната трибуна.
- Реклама -
Според Михайлов България е република, чиято основна цел е да осигури на гражданите си добър, честен и достоен живот, но реалността е коренно различна.
По думите му държавата функционира като тоталитарна система, в която всеки, който се окаже неудобен за властта, е подложен на натиск и репресии.
Изказването му дойде на фона на тежък инцидент, станал публично известен вчера, при който инж. Станислав Жулев – член и координатор на партия „Величие“ за Гоце Делчев – е бил пребит. Михайлов използва парламентарната трибуна, за да разкаже повече за случая пред народните представители, посочвайки го като поредно доказателство за репресивния характер на системата.
Парламентарната група на „Величие“ за пореден път изрази острото си възмущение от подмяната на Конституцията, която по думите им е загубила първоначалното си предназначение като основен закон на Република България. Това заяви лидерът на формацията Ивелин Михайлов, който прочете декларация от името на групата от парламентарната трибуна.
- Реклама -
Според Михайлов България е република, чиято основна цел е да осигури на гражданите си добър, честен и достоен живот, но реалността е коренно различна.
По думите му държавата функционира като тоталитарна система, в която всеки, който се окаже неудобен за властта, е подложен на натиск и репресии.
Изказването му дойде на фона на тежък инцидент, станал публично известен вчера, при който инж. Станислав Жулев – член и координатор на партия „Величие“ за Гоце Делчев – е бил пребит. Михайлов използва парламентарната трибуна, за да разкаже повече за случая пред народните представители, посочвайки го като поредно доказателство за репресивния характер на системата.
Българското правителство, начело с министър-председателя Росен Желязков и министъра на външните работи Георги Георгиев, отчете значим външнополитически и икономически успех с официалното откриване на...