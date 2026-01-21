Изненадващо: Световна федерация с много остро писмо до министъра на спорта Иван Пешев

Министърът на младежта и спорта в оставка Иван Пешев е изпратил покана за среща до президента на Международната федерация по шахмат (FIDE), Аркадий Дворкович, но е получил отказ. Темата на предложената среща е била свързана с продължаващите административни затруднения в българския шахмат, които се задълбочават през последните години, като Пешев сам е допринесъл за тези проблеми през изминалата година.

Пешев е поканил Дворкович да се срещне с ръководството на „Българска федерация по шахмат 2022“ (БФШ 2022), чийто председател е Васил Антонов, но Дворкович отказал срещата, като изпратил писмо до министъра на 20 януари 2026 г., в което ясно заявява позицията на федерацията.

В писмото Дворкович припомня, че през март 2023 г. FIDE и Европейският шахматен съюз (ECU) официално поканили всички шахматни федерации в България да участват в процеса на обединение с цел създаване на единна, легитимна национална федерация. Единствено БФШ 2022 отказала да участва в този процес, което в крайна сметка довело до избора на ново ръководство за „Българска спортна федерация по шахмат“ (БСФШ), призната от FIDE и ECU.

FIDE изрично заявява, че няма намерение да провежда срещи с представителите на БФШ 2022 или с Васил Антонов, поради бойкота на процеса за обединение. Това още повече задълбочава конфликта между българските шахматни структури и международната федерация.

Междувременно, решението на Пешев да поднови лиценза на БФШ 2022 поставя ситуацията с българския шахмат под сериозна международна критика. Международната федерация вече е изразила тревога по този въпрос. В писмото си до министъра Дворкович припомня, че българската федерация в момента няма национален спортен лиценз и не може да участва ефективно в шахматни събития. Това може да доведе до сериозни санкции, включително забрана на България да участва в Шахматната олимпиада 2026 и други официални събития на FIDE.

Дворкович подчертава, че ситуацията с българския шахмат ще бъде поставена на следващото заседание на Съвета на FIDE, където ще бъдат разгледани и приети подходящи мерки.