      сряда, 21.01.26
          Израелската армия атакува кола на египетска хуманитарна организация в Газа, загинали трима журналисти

          21 януари 2026 | 20:45 190
          Снимка: Ahmed Zzakot / Reuters
          Египетска хуманитарна организация заяви, че израелската армия е атакувала кола с логото им при въздушен удар в централната част на Газа, при който според гражданската отбрана са загинали триима журналисти, включително и кореспондент на АФП.

          „Кола, принадлежаща на египетския комитет, е била нападната по време на хуманитарна мисия, в резултат на което са загинали трима души“, каза Мохамед Мансур, говорител на египетския комитет за помощ в Ивицата Газа, добавяйки, че всички коли, принадлежащи на групата, „носят логото на комитета“.

