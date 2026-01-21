Израелската армия атакува кола на египетска хуманитарна организация в Газа, загинали трима журналисти

„Кола, принадлежаща на египетския комитет, е била нападната по време на хуманитарна мисия, в резултат на което са загинали трима души“, каза Мохамед Мансур, говорител на египетския комитет за помощ в Ивицата Газа, добавяйки, че всички коли, принадлежащи на групата, „носят логото на комитета“.