Египетска хуманитарна организация заяви, че израелската армия е атакувала кола с логото им при въздушен удар в централната част на Газа, при който според гражданската отбрана са загинали триима журналисти, включително и кореспондент на АФП.
Израелската армия атакува кола на египетска хуманитарна организация в Газа, загинали трима журналисти
