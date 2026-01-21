НА ЖИВО
          Ювентус пречупи Бенфика на Моуриньо

          „Бианконерите“ вкараха на два пъти на „орлите“ след почивката – Кефрен Тюрам и Уестън Маккени се разписаха

          21 януари 2026 | 23:58
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Ювентус вече диша по-спокойно в Шампионска лига, след като победи Бенфика на Жозе Моуриньо с 2:0 в Шампионска лига и си осигури минимум място в плейофите преди осминафиналите. „Бианконерите“ вкараха на два пъти на „орлите“ след почивката – Кефрен Тюрам и Уестън Маккени се разписаха.

          Торинският колос има 12 точки и е само на пункт от топ 8. Лисабонци имат 6 точки и трябва да се надяват на много добър развой, за да запазят шанс за продължаване напред.

          Торинци започнаха по-добре, но не стигаха до положения пред вратата на лисабонските „орли“. След седем минути игра Микеле Ди Грегорио спаси опасен шут на Георгий Судаков. След това Юве се активизира и Кенан Йълдъз затрудни Анатолий Трубин.

          Малко след това Трубин нямаше какво да стори при опит на Йълдъз, но за щастие на вратаря, топката мина встрани. Судаков отвърна с удар по земя – в ръцете на Ди Грегорио. Джанлука Престиани също опропасти една от не чак толкова честите атаки на гостите от Лисабон.

          „Бианконерите“ създадоха едно от най-чистите си положения в 37-ата минута. Удар на Фабио Мирети с глава се размина с малко от целта.

          Парадоксално, Бенфика наложи известен натиск след почивката, но с първата си атака тогава Ювентус поведе. Кефрен Тюрам пое топката пред наказателното поле и с много хубав нисък удар намери ъгъла на Трубин за 1:0.

          Не след дълго Юве удвои резултата. Уестън Маккени направи американо-канадска комбинация с Джонатан Дейвид, изскочи очи в очи с вратаря и не сбърка за 2:0.

          След втория гол Юве се ддръпна назад, но въпреки това двата тима размениха по една ситуация. Шут на Фредрик Аурснес се удари в гредата, а впоследствие Маккени пропусна да убие окончателно интригата в мача, като след намесата на Трубин топката също удари една от гредите.

          Десетина минути преди края Бенфика получи дузпа, при чието изпълнение Вангелис Павлидис се подхлъзна и пропусна, а с това изчерпа една от последните възможности на своите да отмъкнат нещо от Торино.

