Българското правителство, начело с министър-председателя Росен Желязков и министъра на външните работи Георги Георгиев, отчете значим външнополитически и икономически успех с официалното откриване на пътната връзка Рудозем – Ксанти. Темата беше основна част от дискусиите по време на редовното заседание на Министерския съвет.

Премиерът Желязков подчерта, че финализирането на този дългогодишен проект е резултат от целенасочена и интензивна работа през изминалата 2025 година. Той акцентира върху активната комуникация с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис и тясното сътрудничество между институциите на България и Гърция. По думите му, отварянето на този маршрут има ключово значение не само за добросъседските отношения, но и за ефективното функциониране на Шенген, както и за трансграничното сътрудничество и икономическото развитие на пограничните райони.

Министърът на външните работи Георги Георгиев нарече пътната връзка „материализация на ползите от трансграничното сътрудничество“, която предстои да донесе конкретни икономически и социални ефекти. Той изтъкна, че новата инфраструктура ще стимулира инвестициите, туризма, транспортната свързаност и контактите между хората от двете страни на границата. Според Георгиев това е дългоочаквана придобивка, особено важна за Родопския регион. Гроздан Караджов, чието мнение също беше споделено, определи отварянето на ГКПП Рудозем – Ксанти като „сбъдната мечта“, тъй като това е единственият проход в областта, осигуряващ директна връзка с Беломорска Тракия. Желязков изрази благодарност и към гръцката страна за нейното конструктивно поведение и съвместните усилия при решаването на проблеми като блокадите на границата от протестиращи, подчертавайки значението на политическото доверие и добросъседството.

В рамките на предстоящо заседание Министерският съвет ще внесе предложение до Народното събрание за изменение и допълнение на Кодекса за социалното осигуряване. Целта е въвеждането на мултифондов модел в допълнителното пенсионно осигуряване. Премиерът Желязков изрази надежда, че парламентът ще успее да разгледа законопроекта, тъй като той създава възможност за развитие на капиталовия пазар и за инвестиране на значителен финансов ресурс в българската икономика и инфраструктура.

Министърът на финансите Теменужка Петкова допълни, че предложените промени са разработени въз основа на препоръки от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), както и на анализи от Икономическия и социален съвет. Тя поясни, че моделът е съобразен с добрите практики в други държави членки на Европейския съюз, които имат сходни пенсионни системи. Основната цел на законопроекта, по думите на Петкова, е защита на интересите на осигурените лица, като се предоставя възможност на пенсионните фондове да инвестират в стратегически и структуроопределящи проекти. Предложението за мултифондов модел, което включва избор на риск и нова формула за втората пенсия, се ползва с широка подкрепа както от работодателските организации, така и от синдикатите, което беше обсъдено и на заседание на Тристранния съвет.