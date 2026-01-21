С напускането на президента Румен Радев от поста и встъпването в длъжност на Илиана Йотова като нов държавен глава, България навлиза в променена политическа реалност. Това заяви политическият анализатор Калоян Методиев в интервю на 21 януари 2026 г., ден след като стана ясно, че Радев съобщи, че подава оставка като държавен глава.

„Намираме се от гледна точка на това, че имаме нов президент – Илиана Йотова, който ще дойде със своите особености. И второто е, че Радев напусна президентството“, коментира Методиев. Той уточни, че тепърва предстои да стане ясно дали бившият президент ще направи политически проект, с кои партии ще се яви на избори, каква ще е програмата му, целите и хората, с които ще работи. За анализатора, фактът, че има очакване за действията на Ромен Радев, сам по себе си е нова ситуация.

Ходът на Радев е изненадал Методиев. „Да, защото те до последно пускаха дезинформации, че няма да прави“, обясни той. По думите му, в продължение на шест месеца бившият държавен глава е отговарял уклончиво на журналистически въпроси, което е било „несериозно поведение“. Анализаторът припомни, че Радев е направил своя избор десет месеца преди края на мандата си.

На въпрос дали действията на Радев са свързани с геополитически промени и дали ходът е подсказан отвън, Калоян Методиев беше категоричен: „Не, той никога не е крил своите проамерикански позиции. Винаги се е възхищавал на американската политика, на този модел на правене на политика. Така че не виждам нещо форсмажорно в конкретната ситуация.“ Според Методиев, краят на мандата на Радев просто е настъпвал и той е търсел начин да продължи политическото си присъствие.

По повод мненията на други анализатори, които определят Радев като „представител на Путин“ и „изразител на идеите на Москва“, Методиев посочи, че това е „голямата енигма – какъв е всъщност“. Той подчерта, че в политиката е важно да се гледа не какво се говори, а какво се прави. „Да гледам какво прави и какви документи подписва на международни срещи, да гледам какви поръчки дава в държавата, дали купува американски или европейски самолети“, заяви Методиев.

Като доказателство за проамериканската ориентация на Радев, анализаторът изтъкна покупката на втора ескадрила F-16 от служебния му кабинет, „реверансите“ към американската страна и участието му в инициативата „Три морета“ с Джо Байдън. „Там дори беше на малки имена, Румене Кириле, помните?“, припомни Методиев. Той смята, че изказванията, насочени към русофилския електорат, са били само с цел мобилизиране на този вот по време на избори.

По думите му, „либералната общност“, която продължава да твърди, че Радев е „руски агент“, на практика създава „параван“ за прокарване на собствената му политика. В крайна сметка, на базата на действията си, Радев „очевидно обслужва американските геополитически интереси спрямо европейски, спрямо руски“. Методиев не пропусна да спомене и договора с Боташ, който според него не обслужва българския национален интерес.

По отношение на бъдещия политически проект на Радев и евентуалното му присъствие в парламента, Калоян Методиев прогнозира, че ако няма мнозинство, бившият президент ще се обърне към Бойко Борисов и Делян Пеевски. „Той вече каза, че ще прави програмен кабинет. Програмен кабинет към днешна дата при тази конфигурация може да прави единствено с Борисов и Спеевски“, обясни анализаторът. Според него, това вероятно ще доведе до кратък тримесечен програмен кабинет и нови избори, което ще донесе „още от същото хаос на стабилност“. Тези прогнози се базират на изявления на близки до Радев хора през последните 24 часа, които са говорили за „програмен кабинет“.

Относно бъдещето на БСП, Калоян Методиев е безкомпромисен: „Никакво. Това е партия, която е с думата вчера.“ Той смята, че партията е „продала и предала принципи, избиратели, лидера си и се визирам стария, за да се продадат в една безпринципна коалиция“. По думите му, БСП няма нито политическа физиономия за избори, нито структура, намира се в „насипно състояние“ и „се избиват помежду си“. Затова те не са фактор, а „някакъв интересно неизвестно в политическото равнение в момента“.

За разлика от тях, Методиев смята, че Корнелия Нинова и „Непокорна България“ ще се явят на избори, най-вероятно самостоятелно. „Мисля, че няма нужда да обяснява какво може да направи, а какво прави и дали си държи на думата, за разлика от всички останали. Каквото казва, прави. Не е излъгала никога, никога, никого“, заяви анализаторът. Той определи нейната последователност като „огромен капитал“ и призова усилията ѝ за „разграждане на тоя мафиотски модел в държавата“ да бъдат подкрепени.

В заключение, Методиев посочи, че най-интересен на предстоящите избори ще бъде резултатът, тъй като предстои „голямо разместване в политиката с партии, които ще изпаднат, партии, които ще наберат сила, партии, които ще запазят физиономия“. Според него, това ще бъде „репетиция за следващите избори“.