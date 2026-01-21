Канада застава твърдо зад Гренландия и Дания срещу претенциите на Тръмп

Канада „твърдо застава“ зад Гренландия и Дания и напълно подкрепя правото им сами да определят бъдещето на автономната датска територия, заяви канадският премиер Марк Карни. Изявлението му дойде, след като Доналд Тръмп отново заяви, че планът му за поемане на контрол над Гренландия е необратим.

„Канада застава твърдо зад Гренландия и Дания и напълно подкрепя тяхното уникално право да решават бъдещето на Гренландия", каза Карни в изказване пред Световен икономически форум в Давос.

В речта си пред политическия и финансов елит на света канадският премиер подчерта, че системата на глобално управление, доминирана от Съединените щати, няма да се върне към „нормалността“ отпреди ерата на Тръмп.

„Намираме се в разлом, а не в преход“, заяви Карни, като добави, че Канада е била сред първите държави, които са разпознали тревожния сигнал за фундаментална промяна в световния ред.

По думите му страната е извлякла ползи от периода на „американска хегемония“, но днес е принудена да се адаптира към нова реалност, в която великите сили все по-често използват икономическата си мощ като инструмент за натиск.

„Въпросът пред средните по сила държави като Канада не е дали да се адаптираме – това е неизбежно. Въпросът е дали ще го направим, като просто издигнем по-високи стени, или ще предприемем нещо по-амбициозно“, подчерта канадският премиер.

Карни определи настоящия период като епоха на съперничество между великите сили, изтъквайки, че те могат да действат самостоятелно благодарение на пазарния си мащаб, военния капацитет и глобалното си влияние – възможност, която средните държави не притежават.

„Средните държави трябва да действат заедно, защото ако не сме на масата за преговори, сме в менюто“, предупреди той.

Изказването му в Давос последва публикация на канадския вестник The Globe and Mail, според която канадските въоръжени сили са разработили модел за реакция при евентуално нахлуване на САЩ. По данни на изданието моделът включва тактики, наподобяващи партизанска съпротива, използвани в Афганистан срещу съветските и по-късно американските сили.

Според същия сценарий американските войски биха могли да установят контрол над стратегически позиции в Канада в рамките на дни.

След изборите през 2024 г. и в първите месеци от новия си мандат Тръмп нееднократно наричаше Канада „51-вия щат“, твърдейки, че обединение със САЩ би било в неин интерес. Макар тази реторика да отслабна напоследък, през изминалата нощ Тръмп публикува изображение на карта, на която Канада и Венецуела са покрити с американското знаме – намек за пълно американско поглъщане на двете държави.