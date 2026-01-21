Карабах нокаутира Айнтрахт в края 

Карабах отново показа колко корав тим е и завоюва успех с 3:2 у дома срещу Айнтрахт Франкфурт. Загубата е катастрофална за „орлите“ от Франкфурт, които ще се разминат с класиране за елиминационната фаза в Шампионска лига.

Айнтрахт има 4 точки, докато засега последният в зона 9-24, а именно Наполи е с 8 т. „Агдамските коне“ събраха цели 10 пункта и шансовете им за плейофи преди осминафиналите са 99-процентови.

Срещата започна зле за Айнтрахт, изостанал с 0:1 още в 4-ата минута. Камило Дуран даде аванс на „агдамските коне“, завършвайки във вратата на германците след отбита топка.

Все пак Айнтрахт реагира бързо и след още шест минути игра паритетът се възстанови. Джан Узун направи 1:1.

Почти до последните 10 минути на мача резултатът се задържаше с по гол в двете врати. В 78-ата Фарес Шайби донесе обрат за Айнтрахт. Техничарят с алжирски корени отбеляза от дузпа.

Радостта на Айнтрах трая само 120 секунди. Дуран засече ниско подаване на празна врата за 2:2, хвърляйки в екстаз домакинските фенове.

Дълбоко в продължението еуфорията бе пълна. Бахлул Мастуфазада донесе победата за Карабах с гол за 3:2.