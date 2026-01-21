НА ЖИВО
          НачалоСпортТенис

          Карлос Алкарас затвърди доминацията си в Мелбърн

          На 1/16-финалите испанецът ще срещне Корентен Муте или Майкъл Женг

          21 януари 2026 | 09:01 70
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Карлос Алкарас продължава доминацията си по кортовете в Австралия и вече се класира за третия кръг на Australian Open без загубен сет. Световният №1 за пореден път игра срещу опонент с името Яник, но този път ставаше въпрос за Яник Ханфман.

          Испанецът се наложи със 7:6(4) 6:3 6:2 за 2 часа и 45 минути игрово време.

          Карлос реализира впечатляващите 41 уинъра при 30 непредизвикани грешки и завърши срещата с една дузина асове. На 1/16-финалите Алкарас ще срещне един измежду френския поставен Корентен Муте и голямата сензация в Мелбърн – Майкъл Женг.

