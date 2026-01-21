НА ЖИВО
          КЕВР започва извънредна проверка на „Топлофикация София“ заради масови аварии

          21 януари 2026 | 14:23 290
          Снимка: БГНЕС
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) стартира извънредна проверка на „Топлофикация София“ ЕАД. Действието е предприето по заповед на председателя на регулатора Пламен Младеновски, съобщиха официално от КЕВР.

          Повод за контролната мярка е подаден сигнал от омбудсмана на България, който алармира за системни аварийни спирания на отоплението и топлото водоснабдяване в столицата. Проверката е основана на регулаторните правомощия на Комисията, дефинирани в Закона за енергетиката, касаещи лицензирането и контрола върху дейностите в енергийния сектор.

          В рамките на тази извънредна инспекция, която ще се извършва както чрез анализ на документи, така и с проверки на място, екипът на КЕВР има за задача да установи дали „Топлофикация София“ ЕАД е нарушила издадените ѝ лицензии. Те включват разрешителни за производство на топлинна енергия, за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, както и за пренос на топлинна енергия. Освен това ще се проверява и спазването на Закона за енергетиката и всички свързани с него подзаконови актове.

          След приключване на всички дейности по проверката, ще бъде изготвен подробен констативен протокол и доклад с резултатите. Тези документи предстои да бъдат обсъдени на заседание на регулатора.

          В случай че бъдат констатирани нарушения от страна на столичното топлофикационно дружество, Комисията е категорична, че ще предприеме всички предвидени в закона административно-наказателни мерки. Целта е да се гарантира високо качество на предоставяните услуги на потребителите в София, подчертават от КЕВР.

