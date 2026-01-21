НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 21.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Кипър отправи покана към турския президент Реджеп Тайип Ердоган за участие в неформална среща на Европейския съвет

          21 януари 2026 | 20:30 520
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Кипър е отправил покана към т Turkish president Реджеп Тайип Ердоган да участва в неформална среща на Европейския съвет на острова или алтернативно да изпрати външния министър или заместник-министъра по европейските въпроси, заяви президентът Никос Христодулидис.

          - Реклама -

          В интервю за гръцкия журналист Никос Лурдас по телевизия СКАЙ ТВ Христодулидис обясни, че инициативата е част от по-широките усилия на Никозия за насърчаване на по-тясно взаимодействие между ЕС и Турция в контекста на текущото председателство на Кипър на Съвета на ЕС.

          „Нека ви споделя нещо ексклузивно, което не е особено приятно за нас. Обърнахме се към институциите на ЕС и към няколко държави членки с близки отношения с Турция, като предложихме да поканим или президента Ердоган на неформалния Европейски съвет, или турския външен министър на срещата „Гимних“ тук, в Кипър, или дори заместник-министъра по европейските въпроси на неформалните заседания на Съвета по общи въпроси. Преди няколко дни дори поискахме съдействие от посредници, защото целта ни е да създадем положителни развития, а не просто да изпратим покана и да получим отрицателен отговор. Преди няколко дни бяхме информирани, че реакцията на Турция не е положителна, но това няма да спре нашите усилия“, заяви Христодулидис.

          Той подчерта, че поканата отразява активния подход на Кипър към неформалната среща на върха, насрочена за април, както и желанието на страната да поддържа отворени каналите за комуникация въпреки дипломатическите трудности.

          Изказванията на президента подчертават деликатния баланс, който Кипър се стреми да запази, като домакин на среща на ЕС на своя територия и едновременно с това се опитва да насърчи Турция към ангажираност по европейските въпроси на фона на дългогодишното регионално напрежение.

          Кипър е отправил покана към т Turkish president Реджеп Тайип Ердоган да участва в неформална среща на Европейския съвет на острова или алтернативно да изпрати външния министър или заместник-министъра по европейските въпроси, заяви президентът Никос Христодулидис.

          - Реклама -

          В интервю за гръцкия журналист Никос Лурдас по телевизия СКАЙ ТВ Христодулидис обясни, че инициативата е част от по-широките усилия на Никозия за насърчаване на по-тясно взаимодействие между ЕС и Турция в контекста на текущото председателство на Кипър на Съвета на ЕС.

          „Нека ви споделя нещо ексклузивно, което не е особено приятно за нас. Обърнахме се към институциите на ЕС и към няколко държави членки с близки отношения с Турция, като предложихме да поканим или президента Ердоган на неформалния Европейски съвет, или турския външен министър на срещата „Гимних“ тук, в Кипър, или дори заместник-министъра по европейските въпроси на неформалните заседания на Съвета по общи въпроси. Преди няколко дни дори поискахме съдействие от посредници, защото целта ни е да създадем положителни развития, а не просто да изпратим покана и да получим отрицателен отговор. Преди няколко дни бяхме информирани, че реакцията на Турция не е положителна, но това няма да спре нашите усилия“, заяви Христодулидис.

          Той подчерта, че поканата отразява активния подход на Кипър към неформалната среща на върха, насрочена за април, както и желанието на страната да поддържа отворени каналите за комуникация въпреки дипломатическите трудности.

          Изказванията на президента подчертават деликатния баланс, който Кипър се стреми да запази, като домакин на среща на ЕС на своя територия и едновременно с това се опитва да насърчи Турция към ангажираност по европейските въпроси на фона на дългогодишното регионално напрежение.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Проучване показва широко недоволство на турците от управлението на ПСР през 2025 г.

          Красимир Попов -
          Мнозинство от участниците в скорошно социологическо проучване на базираната в Анкара агенция „Метропол Рисърч“ заявяват, че оценяват управлението на управляващата Партия на справедливостта и...
          Инциденти

          Испания ще организира национално почитане на жертвите на сблъсъка между два високоскоростни влака

          Красимир Попов -
          Испания ще организира национално почитане на жертвите на сблъсъка между два високоскоростни влака, при който загинаха най-малко 43 души, съобщи представител на регионалното правителство,...
          Политика

          Президентът на Кипър Никос Христодулидис ще обяви две едностранни мерки в полза на кипърските турци

          Красимир Попов -
          Президентът на Кипър Никос Христодулидис ще обяви две едностранни мерки в полза на кипърските турци. Според информация на Кипърската новинарска агенция, той е поискал...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions