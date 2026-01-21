Кипър отправи покана към турския президент Реджеп Тайип Ердоган за участие в неформална среща на Европейския съвет

Кипър е отправил покана към т Turkish president Реджеп Тайип Ердоган да участва в неформална среща на Европейския съвет на острова или алтернативно да изпрати външния министър или заместник-министъра по европейските въпроси, заяви президентът Никос Христодулидис.

В интервю за гръцкия журналист Никос Лурдас по телевизия СКАЙ ТВ Христодулидис обясни, че инициативата е част от по-широките усилия на Никозия за насърчаване на по-тясно взаимодействие между ЕС и Турция в контекста на текущото председателство на Кипър на Съвета на ЕС.

„Нека ви споделя нещо ексклузивно, което не е особено приятно за нас. Обърнахме се към институциите на ЕС и към няколко държави членки с близки отношения с Турция, като предложихме да поканим или президента Ердоган на неформалния Европейски съвет, или турския външен министър на срещата „Гимних“ тук, в Кипър, или дори заместник-министъра по европейските въпроси на неформалните заседания на Съвета по общи въпроси. Преди няколко дни дори поискахме съдействие от посредници, защото целта ни е да създадем положителни развития, а не просто да изпратим покана и да получим отрицателен отговор. Преди няколко дни бяхме информирани, че реакцията на Турция не е положителна, но това няма да спре нашите усилия“, заяви Христодулидис.

Той подчерта, че поканата отразява активния подход на Кипър към неформалната среща на върха, насрочена за април, както и желанието на страната да поддържа отворени каналите за комуникация въпреки дипломатическите трудности.

Изказванията на президента подчертават деликатния баланс, който Кипър се стреми да запази, като домакин на среща на ЕС на своя територия и едновременно с това се опитва да насърчи Турция към ангажираност по европейските въпроси на фона на дългогодишното регионално напрежение.