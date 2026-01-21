Кипър отправи покана към турския президент Реджеп Тайип Ердоган за участие в неформална среща на Европейския съвет

Кипър е отправил покана към т Turkish president Реджеп Тайип Ердоган да участва в неформална среща на Европейския съвет на острова или алтернативно да изпрати външния министър или заместник-министъра по европейските въпроси, заяви президентът Никос Христодулидис.
В интервю за гръцкия журналист Никос Лурдас по телевизия СКАЙ ТВ Христодулидис обясни, че инициативата е част от по-широките усилия на Никозия за насърчаване на по-тясно взаимодействие между ЕС и Турция в контекста на текущото председателство на Кипър на Съвета на ЕС.
Той подчерта, че поканата отразява активния подход на Кипър към неформалната среща на върха, насрочена за април, както и желанието на страната да поддържа отворени каналите за комуникация въпреки дипломатическите трудности.
Изказванията на президента подчертават деликатния баланс, който Кипър се стреми да запази, като домакин на среща на ЕС на своя територия и едновременно с това се опитва да насърчи Турция към ангажираност по европейските въпроси на фона на дългогодишното регионално напрежение.
- Реклама -
