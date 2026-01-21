НА ЖИВО
          Кирил Петков: Моделът „Орбан" води до обедняване и корупция, България го надминава

          21 януари 2026 | 09:38
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Бившият съпредседател на „Продължаваме Промяната“ Кирил Петков отправи остра критика към т.нар. „модел Орбан“, призовавайки да се спре с хвалебствията му, които по думите му се основават на фалшиви опорни точки. Той настоя за разговор с факти и изнесе реални данни, за да подкрепи позицията си.

          Петков подчерта, че през 2024 г. Унгария заема последно място в Европейския съюз по реално индивидуално потребление. Този показател е ключов за измерване на жизнения стандарт на населението. „България също изостава, но се представя по-добре от Унгария!“, заяви той.

          Според бившия премиер, въпреки всички свои проблеми, България вече е изпреварила Унгария по отношение на това колко стоки и услуги могат реално да си позволят гражданите. Този факт, както отбеляза Петков, „разбива фалшивите опорки“.

          Показателна е картината и по отношение на корупцията, където Унгария е оценена като най-зле представящата се държава в ЕС за трета поредна година. Кирил Петков призна, че България има сериозни проблеми в тази сфера, но не е на дъното. Това по негово мнение е доказателство, че „концентрацията на власт и отслабването на институциите не са решение“.

          Последствията за Унгария са осезаеми и реални, включващи загубени европейски средства и риск от допълнителни финансови санкции, които са пряк резултат от системни проблеми с върховенството на закона в страната.

          В заключение, Кирил Петков категорично заяви, че България не трябва да копира модел, който води до обедняване, повишаване на корупцията и изолация в Европа.

          Той изтъкна, че целта трябва да бъде изграждането на силна България в рамките на силна Европа, постигнато чрез работещи демократични институции и ясна европейска ориентация. Тази ориентация следва да се базира на реални резултати, а не на „пропагандни внушения“, поясни Петков.

          „За да постигнем това, България трябва ясно да скъса с модела на зависимости и задкулисие, олицетворяван от Борисов и Пеевски. С такъв модел няма бъдеще“, допълни Кирил Петков. Той декларира, че ще се работи само с политически сили и партньори, които споделят европейските демократични ценности и водят реална борба с корупцията. „Уроците са научени — компромиси по тези два основни репера няма да има. Фалшивите опорки не водят напред. България има нужда от силни институции, не от автократи. Моделът „Орбан“ не прави обществата по-богати или по-справедливи — България може и трябва да цели много повече“, завърши Петков.

