НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 21.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Кметът на София разреши изграждането на 75-метрова кула в „Дианабад“

          21 януари 2026 | 22:28 170
          Снимка: БГНЕС / Facebook на Боян Юруков
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Кметът на София Васил Терзиев е разрешил изграждането на 75-метрова кула на мястото на бензиностанция „Петрол“ в квартал „Дианабад“. Тя ще бъде буквално на метри от метролинията и върху вече претоварено кръстовище. За това алармира в своя профил в социалната мрежа Боян Юруков.

          - Реклама -

          Заповедта, позволяваща изготвянето на предложение за ПУП (подробен устройствен план) за небостъргача, е с дата днешна.

          Юруков представя визуализация на проекта и разказва, че „темата мина два пъти комисия“. Според него, било искано становище от районния кмет на „Изгрев“, който първоначално не е имал възражения, а по-късно му е изпратена цялата преписка, за да я разгледа отново заедно с искане за нов транспортен анализ.

          „Държа я над месец, не направи обществено обсъждане и я върна отново без възражения“, пише Юруков.
          „В заповедта ще видите историята на преписката и аргументите защо минава комисия. Прочетете точно защо на това място имат право на такова нещо и звъннете после на Диков да го питате. ПУП на „Дианабад“ е изготвен преди десетилетие, а ОУП (общия устройствен план) позволява конкретно на това място до 75 м строеж“, добавя той.

          Кметът на София Васил Терзиев е разрешил изграждането на 75-метрова кула на мястото на бензиностанция „Петрол“ в квартал „Дианабад“. Тя ще бъде буквално на метри от метролинията и върху вече претоварено кръстовище. За това алармира в своя профил в социалната мрежа Боян Юруков.

          - Реклама -

          Заповедта, позволяваща изготвянето на предложение за ПУП (подробен устройствен план) за небостъргача, е с дата днешна.

          Юруков представя визуализация на проекта и разказва, че „темата мина два пъти комисия“. Според него, било искано становище от районния кмет на „Изгрев“, който първоначално не е имал възражения, а по-късно му е изпратена цялата преписка, за да я разгледа отново заедно с искане за нов транспортен анализ.

          „Държа я над месец, не направи обществено обсъждане и я върна отново без възражения“, пише Юруков.
          „В заповедта ще видите историята на преписката и аргументите защо минава комисия. Прочетете точно защо на това място имат право на такова нещо и звъннете после на Диков да го питате. ПУП на „Дианабад“ е изготвен преди десетилетие, а ОУП (общия устройствен план) позволява конкретно на това място до 75 м строеж“, добавя той.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Германско-украинска гражданка арестувана в Берлин за шпионаж в полза на Русия

          Красимир Попов -
          Германско-украинска гражданка беше арестувана в Берлин по обвинение в шпионаж в полза на Русия, след като е предавала информация за военната помощ за Украйна,...
          България

          Политическият разпад: президентството, БСП и краят на една илюзия

          Ирина Илиева -
          В обстоен и остър разговор Румен Овчаров направи критичен анализ на оставката на Румен Радев, ролята на президентската институция и състоянието на БСП. По...
          Политика

          Поканата за Румен Радев от Доналд Тръмп за участие в Съвета за мир в Газа е дошла след обявяването на оставката му

          Красимир Попов -
          Поканата за Румен Радев от текущия президент на Америка, Доналд Тръмп, за участие в Съвета за мир в Газа е дошла след обявяването на...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions