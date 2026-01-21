Кметът на София разреши изграждането на 75-метрова кула в „Дианабад“

Кметът на София Васил Терзиев е разрешил изграждането на 75-метрова кула на мястото на бензиностанция „Петрол“ в квартал „Дианабад“. Тя ще бъде буквално на метри от метролинията и върху вече претоварено кръстовище. За това алармира в своя профил в социалната мрежа Боян Юруков.

Заповедта, позволяваща изготвянето на предложение за ПУП (подробен устройствен план) за небостъргача, е с дата днешна.

Юруков представя визуализация на проекта и разказва, че „темата мина два пъти комисия“. Според него, било искано становище от районния кмет на „Изгрев“, който първоначално не е имал възражения, а по-късно му е изпратена цялата преписка, за да я разгледа отново заедно с искане за нов транспортен анализ.