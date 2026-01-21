НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 21.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКултура

          Когато нивото се вдига: Красимир Недялков – гост във „Вечните песни на България“

          21 януари 2026 | 14:07 210
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Тази събота българската телевизия ще стане свидетел на събитие, което със сигурност ще предизвика широк отзвук. Легендарният шоумен Красимир Недялков ще бъде специален гост в предаването „Вечните песни на България“ – формата, който от години съхранява духа, паметта и силата на българската музика.

          - Реклама -

          Недялков е име, което не се нуждае от представяне. Той е човекът, който създаде нова ера в българския шоубизнес, наложи различен стил, смел подход и високи професионални стандарти. Във „Вечните песни на България“ зрителите ще го видят в необичайна светлина – откровен, вдъхновен и зареден с енергия за нови музикални предизвикателства.

          В предаването шоуменът ще представи свои нови песни, ще разкаже истории от златните години на българската сцена и ще покаже защо и днес остава фактор, който „вдига нивото“ и задава посоката. Срещата му с формата обещава силни емоции, искрени признания и моменти, които трудно се забравят.

          Изданието тази събота се очертава като едно от най-гледаните и коментирани, защото когато легенда застане пред камерата без маски и клишета, резултатът е телевизия от най-висока класа.

          „Вечните песни на България“ с гост Красимир Недялков
          📅 24 януари (събота), от 20:00 часа
          Едно предаване, което няма да мине тихо.

          Тази събота българската телевизия ще стане свидетел на събитие, което със сигурност ще предизвика широк отзвук. Легендарният шоумен Красимир Недялков ще бъде специален гост в предаването „Вечните песни на България“ – формата, който от години съхранява духа, паметта и силата на българската музика.

          - Реклама -

          Недялков е име, което не се нуждае от представяне. Той е човекът, който създаде нова ера в българския шоубизнес, наложи различен стил, смел подход и високи професионални стандарти. Във „Вечните песни на България“ зрителите ще го видят в необичайна светлина – откровен, вдъхновен и зареден с енергия за нови музикални предизвикателства.

          В предаването шоуменът ще представи свои нови песни, ще разкаже истории от златните години на българската сцена и ще покаже защо и днес остава фактор, който „вдига нивото“ и задава посоката. Срещата му с формата обещава силни емоции, искрени признания и моменти, които трудно се забравят.

          Изданието тази събота се очертава като едно от най-гледаните и коментирани, защото когато легенда застане пред камерата без маски и клишета, резултатът е телевизия от най-висока класа.

          „Вечните песни на България“ с гост Красимир Недялков
          📅 24 януари (събота), от 20:00 часа
          Едно предаване, което няма да мине тихо.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Тенис

          Григор Димитров: Удар в китката ограничи възможностите ми в двубоя с Махач

          Николай Минчев -
          Григор Димитров потвърди, че контузия в китката е била причината, ограничила представянето му на Australian Open срещу Томаш Махач.  Травмата е получена в хода на...
          Общество

          Жълт код за поледици и снеговалежи: Опасно време в южната част на България

          Дамяна Караджова -
          Жълт код за опасно време е в сила за няколко района в южната половина на страната, заради възможни поледици.
          България

          Слави Трифонов към кмета Терзиев: Чисти улиците, а не лепи етикети „мафиот“

          Екип Евроком -
          Лидерът на „Има такъв народ“ (ИТН) Слави Трифонов отправи остра критика към кмета на София Васил Терзиев, заявявайки, че основните задължения на градоначалника са...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions