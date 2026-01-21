Когато нивото се вдига: Красимир Недялков – гост във „Вечните песни на България“

Тази събота българската телевизия ще стане свидетел на събитие, което със сигурност ще предизвика широк отзвук. Легендарният шоумен Красимир Недялков ще бъде специален гост в предаването „Вечните песни на България“ – формата, който от години съхранява духа, паметта и силата на българската музика.

- Реклама -

Недялков е име, което не се нуждае от представяне. Той е човекът, който създаде нова ера в българския шоубизнес, наложи различен стил, смел подход и високи професионални стандарти. Във „Вечните песни на България“ зрителите ще го видят в необичайна светлина – откровен, вдъхновен и зареден с енергия за нови музикални предизвикателства.

В предаването шоуменът ще представи свои нови песни, ще разкаже истории от златните години на българската сцена и ще покаже защо и днес остава фактор, който „вдига нивото“ и задава посоката. Срещата му с формата обещава силни емоции, искрени признания и моменти, които трудно се забравят.

Изданието тази събота се очертава като едно от най-гледаните и коментирани, защото когато легенда застане пред камерата без маски и клишета, резултатът е телевизия от най-висока класа.

„Вечните песни на България“ с гост Красимир Недялков

📅 24 януари (събота), от 20:00 часа

Едно предаване, което няма да мине тихо.