Когато нивото се вдига: Красимир Недялков – гост във „Вечните песни на България“

21 януари 2026 | 14:07
21
Тази събота българската телевизия ще стане свидетел на събитие, което със сигурност ще предизвика широк отзвук. Легендарният шоумен Красимир Недялков ще бъде специален гост в предаването „Вечните песни на България“ – формата, който от години съхранява духа, паметта и силата на българската музика.
- Реклама -
Недялков е име, което не се нуждае от представяне. Той е човекът, който създаде нова ера в българския шоубизнес, наложи различен стил, смел подход и високи професионални стандарти. Във „Вечните песни на България“ зрителите ще го видят в необичайна светлина – откровен, вдъхновен и зареден с енергия за нови музикални предизвикателства.
В предаването шоуменът ще представи свои нови песни, ще разкаже истории от златните години на българската сцена и ще покаже защо и днес остава фактор, който „вдига нивото“ и задава посоката. Срещата му с формата обещава силни емоции, искрени признания и моменти, които трудно се забравят.
Изданието тази събота се очертава като едно от най-гледаните и коментирани, защото когато легенда застане пред камерата без маски и клишета, резултатът е телевизия от най-висока класа.
„Вечните песни на България“ с гост Красимир Недялков
📅 24 януари (събота), от 20:00 часа
Едно предаване, което няма да мине тихо.
Тази събота българската телевизия ще стане свидетел на събитие, което със сигурност ще предизвика широк отзвук. Легендарният шоумен Красимир Недялков ще бъде специален гост в предаването „Вечните песни на България“ – формата, който от години съхранява духа, паметта и силата на българската музика.
- Реклама -
Недялков е име, което не се нуждае от представяне. Той е човекът, който създаде нова ера в българския шоубизнес, наложи различен стил, смел подход и високи професионални стандарти. Във „Вечните песни на България“ зрителите ще го видят в необичайна светлина – откровен, вдъхновен и зареден с енергия за нови музикални предизвикателства.
В предаването шоуменът ще представи свои нови песни, ще разкаже истории от златните години на българската сцена и ще покаже защо и днес остава фактор, който „вдига нивото“ и задава посоката. Срещата му с формата обещава силни емоции, искрени признания и моменти, които трудно се забравят.
Изданието тази събота се очертава като едно от най-гледаните и коментирани, защото когато легенда застане пред камерата без маски и клишета, резултатът е телевизия от най-висока класа.
„Вечните песни на България“ с гост Красимир Недялков
📅 24 януари (събота), от 20:00 часа
Едно предаване, което няма да мине тихо.