          Лавров се изпусна: Русия и САЩ преговарят за Балканите

          21 януари 2026 | 10:19 9360
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Журналистът Недялко Недялков коментира във Facebook изявление на руския външен министър Сергей Лавров, според което САЩ и Русия водят преговори, свързани с Балканите. По думите на Недялков подобна формулировка не е случайна и представлява индиректно послание за предстоящи геополитически процеси.

          В публикацията си той поставя въпроси за възможно преразпределение на сфери на влияние в региона, въпреки че повечето балкански държави формално са членове на НАТО и ЕС. Според него до края на годината международната обстановка може да се промени съществено.

          Недялков обръща внимание и на публикация, споделена от текущия президент на САЩ Доналд Тръмп, в която се твърди, че „истинският враг на Америка е врагът отвътре – ООН и НАТО“, а Китай и Русия са представени като второстепенни фактори. Той свързва това с идеята за създаване на „Съвет за мир“ и с проект, който по думите му би могъл да замени формата Г-7.

          В коментара си журналистът твърди, че България не е сред поканените държави в „Съвета за мир“, за разлика от Румъния, Албания, Турция и Гърция, както и Русия и още около 60 държави. По думите му страната ни се намира в международна изолация, като посочва и факта, че България повече от година е без американски посланик.

          Според Недялков това е резултат от дългогодишната външна политика на управляващите, като той твърди, че САЩ отказват на България участие в новите международни формати, докато Русия и Китай я възприемат като враждебна държава.

          В публикацията се засяга и въпросът за бъдещето на Европейския съюз и НАТО, като се изразява мнение, че двете организации могат да се разпаднат, подобно на Варшавския договор и СИВ. В този контекст Недялков призовава България да търси по-активна роля и да не остава пасивен участник в международните процеси.

          В края на коментара си журналистът отправя покана за учредяване на национално движение за „Булекзит“ – излизане на България от Европейския съюз. Събитието е насрочено за 1 февруари, неделя, от 16:00 часа, в зала 3 на НДК, като идеята е инициативата да бъде подкрепена с подписи.

          Недялков завършва публикацията си с личен коментар за демографските теми и бъдещето, подчертавайки значението на семейството и децата на фона на глобалните конфликти.

