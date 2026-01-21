НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Лена Бориславова потвърди: Извън листите, но с два нови проекта

          21 януари 2026 | 14:23 2850
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          След четири години активно участие в българската политика, Лена Бориславова обяви, че няма да се кандидатира за предстоящите предсрочни парламентарни избори. В публикация в социалната мрежа „Фейсбук“ тя изрази благодарност за опита и уроците, които е научила през този период, както и за предизвикателствата, с които се е сблъскала.

          Бориславова сподели, че четирите години в политиката са я научили на много, сблъсквайки я с успехи и грешки, предателства и ценни приятелства. Тя добави, че решението й да не участва в изборите не означава край, а начало на нови усилия и инициативи, за които ще вложи научените уроци и енергия. Въпреки отсъствието си от листите на ПП-ДБ, тя увери, че ще продължи да се бори срещу „произвола, безнаказаността, простащината и наглостта в политиката“.

          Лена Бориславова акцентира върху постиженията си в изминалите години, като скъсването на енергийния монопол с Русия, присъединяването на България към Шенген и Еврозоната, както и подкрепата на Украйна в началото на войната. Тя заяви, че за този период е изградена не само като политик, но и като човек, който се е научил да бъде по-силен и по-мъдър.

          Бориславова обяви, че активно работи по два нови проекта, които ще започне съвсем скоро. Тя завърши публикацията си с благодарност към хората, които я подкрепяли през последните четири години, като обеща да сподели подробности за новите си инициативи.

          - Реклама -

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

