НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 21.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Левски продължава без успех в контролите

          Тимът на Хулио Веласкес безидеен срещу поляци

          21 януари 2026 | 17:13 80
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Левски завърши 0:0 с полския Заглембе Любин в контрола, играна в турския курорт Белек. Така „сините“ вече трети мач нямат победа, след като завършиха 0:0 и с унгарския Ниредхаза и отстъпиха с 1:2 на сръбския Войводина Нови Сад. Единствения гол до момента за тима на Хулио Веласкес за 270 минути игра е на халфа Георги Костадинов. 
           
          Левски беше по-добрият отбор от Заглембе, който е пети в първенството на Полша, но почти нямаше положение през първата част, въпреки териториалното си превъзходство, а след почивката пропуски направиха Марин Петков, Рилдо Фильо и Мустафа Сангаре. 

          - Реклама -

          Хулио Веласкес пусна почти оптималния си отбор на този етап, като в предни позиции бяха Радослав Кирилов, Евертон Бала и новото попълнение Армстронг Око-Флекс, които постоянно сменяха позициите си. Мустафа Сангаре остана на пейката. Участие в мача не взеха контузените французи Оливер Камдем и Карл Фабиен. 

          В петата минута хубава атака на Левски отдясно чрез Радослав Кирилов продължи с остро центриране, като след изчистването на топката, Акрам Бурас стреля над вратата. 

          В 23-ата минута Левски направиха много хубава атака с пасове почти през всички футболисти, като само последният пас към Око-Флекс бе пресечен от вратаря Рафа Гикиевич. 

          Хулио Веласкес бе много емоционален, като постоянно даваше указания на тима на висок глас и тичаше около тъчлинията, като на моменти направо влизаше на терена. 

          В началото на втората част в игра за Левски влязоха Мартин Луков, Гашпер Търдин, Марин Петков и Мустафа Сангаре. Ради Кирилов се върна да играе като десен бек, а Търдин зае място в центъра на защитата, редом до Кристиан Димитров. 

          В 50-ата минута имаше напрежение между играчите на двата тима, като Майкон получи жълт картон.

          В 59-ата минута Якуб Колан от Заглембе стреля над вратата на Мартин Луков.

          В 65-ата минута Марин Петков отправи силен удар, като на вратаря Гикиевич му се наложи да боксира в корнер. 

          В 73-ата минута като резерви за „сините“ влязоха Алдаир, Карлос Охене, Асен Митков, Фабио Лима и Рилдо Фильо.   

          В 76-ата минута резервите Лима и Рилдо комбинираха, като последният стреля с левия крак и вратарят на поляците трудно изби топката, влизаща във вратата му. Малко след това удар на Сангаре с бе избит в корнер, но Левски определено натисна съперника си. 

          В 88-ата минута Марин Петков изпълни пряк свободен удар над вратата. А в последната минута Евертон Бала не успя да насочи топката с глава във вратата.

          В последната контрола в Турция Левски ще играе срещу словашкия Тренчин на 25 януари (неделя). 

          Левски завърши 0:0 с полския Заглембе Любин в контрола, играна в турския курорт Белек. Така „сините“ вече трети мач нямат победа, след като завършиха 0:0 и с унгарския Ниредхаза и отстъпиха с 1:2 на сръбския Войводина Нови Сад. Единствения гол до момента за тима на Хулио Веласкес за 270 минути игра е на халфа Георги Костадинов. 
           
          Левски беше по-добрият отбор от Заглембе, който е пети в първенството на Полша, но почти нямаше положение през първата част, въпреки териториалното си превъзходство, а след почивката пропуски направиха Марин Петков, Рилдо Фильо и Мустафа Сангаре. 

          - Реклама -

          Хулио Веласкес пусна почти оптималния си отбор на този етап, като в предни позиции бяха Радослав Кирилов, Евертон Бала и новото попълнение Армстронг Око-Флекс, които постоянно сменяха позициите си. Мустафа Сангаре остана на пейката. Участие в мача не взеха контузените французи Оливер Камдем и Карл Фабиен. 

          В петата минута хубава атака на Левски отдясно чрез Радослав Кирилов продължи с остро центриране, като след изчистването на топката, Акрам Бурас стреля над вратата. 

          В 23-ата минута Левски направиха много хубава атака с пасове почти през всички футболисти, като само последният пас към Око-Флекс бе пресечен от вратаря Рафа Гикиевич. 

          Хулио Веласкес бе много емоционален, като постоянно даваше указания на тима на висок глас и тичаше около тъчлинията, като на моменти направо влизаше на терена. 

          В началото на втората част в игра за Левски влязоха Мартин Луков, Гашпер Търдин, Марин Петков и Мустафа Сангаре. Ради Кирилов се върна да играе като десен бек, а Търдин зае място в центъра на защитата, редом до Кристиан Димитров. 

          В 50-ата минута имаше напрежение между играчите на двата тима, като Майкон получи жълт картон.

          В 59-ата минута Якуб Колан от Заглембе стреля над вратата на Мартин Луков.

          В 65-ата минута Марин Петков отправи силен удар, като на вратаря Гикиевич му се наложи да боксира в корнер. 

          В 73-ата минута като резерви за „сините“ влязоха Алдаир, Карлос Охене, Асен Митков, Фабио Лима и Рилдо Фильо.   

          В 76-ата минута резервите Лима и Рилдо комбинираха, като последният стреля с левия крак и вратарят на поляците трудно изби топката, влизаща във вратата му. Малко след това удар на Сангаре с бе избит в корнер, но Левски определено натисна съперника си. 

          В 88-ата минута Марин Петков изпълни пряк свободен удар над вратата. А в последната минута Евертон Бала не успя да насочи топката с глава във вратата.

          В последната контрола в Турция Левски ще играе срещу словашкия Тренчин на 25 януари (неделя). 

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Веласкес: Левски показва добър футбол

          Станимир Бакалов -
          Левски надигра Заглембе и показва добър футбол, заяви старши треньорът на отбора Хулио Веласкес след предпоследната контрола на "сините" на турска земя. Те направиха равенство...
          Спорт

          Левски следи и други футболисти на Локо (Пловдив)

          Станимир Бакалов -
          Левски показа в последно време, че следи внимателно обстановката в родното първенство и винаги има вариант да вземе футболист от конкуренцията в efbet Лига....
          Спорт

          Левски вдига офертата за Хуан Переа

          Станимир Бакалов -
          Левски продължава да не успява да се пребори за трансферната си цел Хуан Переа. И за да го има в редиците си, ще трябва...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions