Левски продължава без успех в контролите

Левски завърши 0:0 с полския Заглембе Любин в контрола, играна в турския курорт Белек. Така „сините“ вече трети мач нямат победа, след като завършиха 0:0 и с унгарския Ниредхаза и отстъпиха с 1:2 на сръбския Войводина Нови Сад. Единствения гол до момента за тима на Хулио Веласкес за 270 минути игра е на халфа Георги Костадинов.



Левски беше по-добрият отбор от Заглембе, който е пети в първенството на Полша, но почти нямаше положение през първата част, въпреки териториалното си превъзходство, а след почивката пропуски направиха Марин Петков, Рилдо Фильо и Мустафа Сангаре.

Хулио Веласкес пусна почти оптималния си отбор на този етап, като в предни позиции бяха Радослав Кирилов, Евертон Бала и новото попълнение Армстронг Око-Флекс, които постоянно сменяха позициите си. Мустафа Сангаре остана на пейката. Участие в мача не взеха контузените французи Оливер Камдем и Карл Фабиен.

В петата минута хубава атака на Левски отдясно чрез Радослав Кирилов продължи с остро центриране, като след изчистването на топката, Акрам Бурас стреля над вратата.

В 23-ата минута Левски направиха много хубава атака с пасове почти през всички футболисти, като само последният пас към Око-Флекс бе пресечен от вратаря Рафа Гикиевич.

Хулио Веласкес бе много емоционален, като постоянно даваше указания на тима на висок глас и тичаше около тъчлинията, като на моменти направо влизаше на терена.

В началото на втората част в игра за Левски влязоха Мартин Луков, Гашпер Търдин, Марин Петков и Мустафа Сангаре. Ради Кирилов се върна да играе като десен бек, а Търдин зае място в центъра на защитата, редом до Кристиан Димитров.

В 50-ата минута имаше напрежение между играчите на двата тима, като Майкон получи жълт картон.

В 59-ата минута Якуб Колан от Заглембе стреля над вратата на Мартин Луков.

В 65-ата минута Марин Петков отправи силен удар, като на вратаря Гикиевич му се наложи да боксира в корнер.

В 73-ата минута като резерви за „сините“ влязоха Алдаир, Карлос Охене, Асен Митков, Фабио Лима и Рилдо Фильо.

В 76-ата минута резервите Лима и Рилдо комбинираха, като последният стреля с левия крак и вратарят на поляците трудно изби топката, влизаща във вратата му. Малко след това удар на Сангаре с бе избит в корнер, но Левски определено натисна съперника си.

В 88-ата минута Марин Петков изпълни пряк свободен удар над вратата. А в последната минута Евертон Бала не успя да насочи топката с глава във вратата.

В последната контрола в Турция Левски ще играе срещу словашкия Тренчин на 25 януари (неделя).