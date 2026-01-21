НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 21.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Левски следи и други футболисти на Локо (Пловдив)

          Със сигурност на „Лаута“ има и други играчи, освен Хуан Переа, които са влезли в полезрението на „сините“ и скаутите им ги следят

          21 януари 2026 | 15:21 160
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Левски показа в последно време, че следи внимателно обстановката в родното първенство и винаги има вариант да вземе футболист от конкуренцията в efbet Лига. Със сигурност на „Лаута“ има и други играчи, освен Хуан Переа, които са влезли в полезрението на „сините“ и скаутите им ги следят под лупа, пише “Мач Телеграф”. Един от тях е Боян Милосавлевич, който прави доста силен сезон до момента. В това число влиза и Каталин Иту, който отдавна се смята, че би трябвало да е част от някой от грандовете, след като преди това блестеше в Крумовград.

          - Реклама -

          Доста добре се представят на „Лаута“ и „сините“ кадри в лицето на Ивайло Иванов и Ефе Али. Последният дори вкара Локо в беля. „Сините“ осъдиха „смърфовете“, че не са им платили трансферна цена за юношата.

          Левски показа в последно време, че следи внимателно обстановката в родното първенство и винаги има вариант да вземе футболист от конкуренцията в efbet Лига. Със сигурност на „Лаута“ има и други играчи, освен Хуан Переа, които са влезли в полезрението на „сините“ и скаутите им ги следят под лупа, пише “Мач Телеграф”. Един от тях е Боян Милосавлевич, който прави доста силен сезон до момента. В това число влиза и Каталин Иту, който отдавна се смята, че би трябвало да е част от някой от грандовете, след като преди това блестеше в Крумовград.

          - Реклама -

          Доста добре се представят на „Лаута“ и „сините“ кадри в лицето на Ивайло Иванов и Ефе Али. Последният дори вкара Локо в беля. „Сините“ осъдиха „смърфовете“, че не са им платили трансферна цена за юношата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Левски вдига офертата за Хуан Переа

          Станимир Бакалов -
          Левски продължава да не успява да се пребори за трансферната си цел Хуан Переа. И за да го има в редиците си, ще трябва...
          Тенис

          Григор Димитров: Удар в китката ограничи възможностите ми в двубоя с Махач

          Николай Минчев -
          Григор Димитров потвърди, че контузия в китката е била причината, ограничила представянето му на Australian Open срещу Томаш Махач.  Травмата е получена в хода на...
          Баскетбол

          По навик: Александър Везенков най-добър за Олимпиакос

          Николай Минчев -
          Александър Везенков беше сред най-добрите при успеха на Олимпиакос със 100:93 точки над Макаби Тел Авив в мач от 23-тия кръг на Евролигата. Крилото приключи...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions