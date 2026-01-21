НА ЖИВО
          - Реклама -
          Левски вдига офертата за Хуан Переа

          Сега обаче от „Герена“ планират да повишат офертата си за Переа на 400 хиляди евро

          21 януари 2026 | 15:18
          Левски продължава да не успява да се пребори за трансферната си цел Хуан Переа. И за да го има в редиците си, ще трябва да повиши мизата за нападателя на Локомотив (Пловдив). Босът на “черно-белите” Христо Крушарски му бе лепнал цена от 750 хиляди евро. “Сините” обаче бяха склонни да дадат най-много 300 хиляди. Толкова те платиха за единствения си нов до момента – крилото Армстронг Око-Флекс. На тази сума възлизаше откупната клауза на ирландеца в контракта му с Ботев (Пловдив). Сега обаче от „Герена“ планират да повишат офертата си за Переа на 400 хиляди евро, пише “Тема спорт”.

          На Локомотив вече са предложени няколко нападатели. И клубът ще трябва да избере някого, ако продаде Хуан Переа. Интересното е, че колумбиецът бе привлечен от третодивизионния португалски Академика Коимбра. А за правата му бяха платени 80 хиляди евро. През есента Переа изигра 17 мача в efbet Лига, като в тях отбеляза 4 гола. Той се разписа за успеха с 1:0 над Левски на „Лаута“, както и при поражението от ЦСКА с 1:2 в столицата.

          Левски вече удари на камък с няколко опции за върха на атаката. Привличането на човек за този пост обаче е наложително, след като младежкият национал Борислав Рупанов бе продаден на полския Гурник Забже. За него бяха получени 150 хиляди евро. Толкова Левски ще вземе и от трансфера на бразилския защитник Цунами в турския втородивизионен Ъгдър.

