Манолова: Законопроектът „Антиспекула” няма да доведе до дефицит на стоки и инфлация

Мая Манолова защити в ефира на „Твоя ден” по NOVA NEWS предложения от „Изправи се, България” законопроект „Антиспекула“, като отхвърли критиките на бизнеса, че той ще доведа до дефицит на стоки, икономически щети и повишаване на инфлацията

Тя посочи, че твърденията, че никъде в ЕС няма тавани на цени и надценки, не отговарят на истината. По думите ѝ действащи механизми за регулиране на цените съществуват в Гърция, Румъния, Унгария и Хърватия.

По думите ѝ подобни регулации са признати за допустими от Съда на ЕС, когато са в обществен интерес и са пропорционални.

„В Хърватия в момента има 100 продукта с пределни цени. Първоначално бяха 40, после 70, а сега са 100. Законът продължава да действа, което означава, че работи“, заяви Манолова.

Тя представи и сравнение между цените на основни храни в България и Хърватия, като подчерта, че въпреки по-високата минимална работна заплата там, редица продукти са значително по-евтини.

Манолова коментира и общата позиция на бизнес организации срещу законопроекта. По думите ѝ именно тези сектори са пряко засегнати от предложените ограничения и реакцията им не е изненадваща. Тя изрази надежда, че законопроектът ще бъде приет окончателно от парламента.

„Този закон е необходим, за да защитят потребителите и българските производители. Във всяка нормална държава се предприемат мерки в защита на гражданите, а не само на големите икономически субекти“, заяви Манолова.

Припомняме, че преди дни законопроектът за контрол на цените на основни стоки и услуги бе приет на първо четене в Народното събрание със 167 гласа „за“, 22 „против“ и 2 „въздържал се“.