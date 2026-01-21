НА ЖИВО
      сряда, 21.01.26
          Машинистите в Испания обявиха национална стачка след поредица от фатални влакови катастрофи

          21 януари 2026 | 14:56
          Снимка: Wikimedia Commons
          Най-големият синдикат на машинистите в Испания, SEMAF, призова за национална стачка в сряда, 21 януари 2026 г., настоявайки за неотложни гаранции за безопасност на професията. Призивът идва след поредица от смъртоносни железопътни инциденти, които взеха общо 43 човешки живота през настоящата седмица.

          Една от най-тежките железопътни катастрофи в Европа се случи в неделя, 18 януари 2026 г., край Адамус в провинция Кордоба, на около 360 км южно от Мадрид. Високоскоростен влак дерайлира, което доведе до сблъсък с друг влак и отне живота на 42 души, включително машиниста на насрещния влак.

          Два дни по-късно, във вторник, 20 януари 2026 г., пътнически влак дерайлира близо до Барселона. Причина за инцидента стана срутване на подпорна стена върху релсите по време на проливни дъждове. При катастрофата загина машинистът, а четирима пътници бяха тежко ранени.

          Вследствие на същата буря, на регионалната железопътна мрежа на Барселона е имало и трето дерайлиране, причинено от паднала скала върху линията, съобщи операторът на железопътната инфраструктура Adif. За щастие, при този инцидент няма пострадали.

          От синдиката SEMAF обявиха, че ще търсят наказателна отговорност от онези, които отговарят за безопасността на железопътната инфраструктура. Още през август 2025 г. SEMAF е изпратил писмо до Adif, предупреждавайки за сериозно износване на железопътната линия, където са се сблъскали двата високоскоростни влака. Копие от писмото е било видяно от агенция Reuters.

          В него се посочва, че дупки, неравности и дисбаланси в контактната мрежа причиняват чести повреди и увреждат влаковете по няколко от високоскоростните линии на мрежата. Транспортният министър Оскар Пуенте коментира пред телевизия Telecinco, че стачката е мотивирана от „емоционалното състояние, което машинистите изпитват в момента след смъртта на двама колеги тази седмица“.

          Министър Пуенте заяви, че ще се опита да убеди машинистите да отменят стачката, тъй като според него два от трите инцидента с дерайлиране са били причинени от лошото време и не са имали пряка връзка със състоянието на релсите.

          - Реклама -

