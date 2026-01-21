Гражданската инициатива „Правосъдие за всеки“ организира тази вечер, на 21 януари, мащабни протести в четири големи български града. Ключовото им искане е незабавната смяна на Борислав Сарафов от поста и.ф. главен прокурор.

Демонстрациите ще се проведат пред съдебните палати в София, Пловдив, Варна и Бургас, съобщиха от Българското национално радио.

Организаторите от „Правосъдие за всеки“ уточниха, че в столицата шествието няма да се ограничи само до съдебната палата. След първоначалния митинг в София е планирано участниците да се отправят към сградата на Висшия съдебен съвет (ВСС), където ще изразят своята позиция относно необходимостта от дълбоки промени в съдебната система и по-голяма отчетност на ръководните фигури в прокуратурата.