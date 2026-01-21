НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 21.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Мащабни протести в четири града: „Правосъдие за всеки“ иска оставката на Борислав Сарафов

          21 януари 2026 | 08:09 780
          Снимка:БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Гражданската инициатива „Правосъдие за всеки“ организира тази вечер, на 21 януари, мащабни протести в четири големи български града. Ключовото им искане е незабавната смяна на Борислав Сарафов от поста и.ф. главен прокурор.

          - Реклама -

          Демонстрациите ще се проведат пред съдебните палати в София, Пловдив, Варна и Бургас, съобщиха от Българското национално радио.

          Организаторите от „Правосъдие за всеки“ уточниха, че в столицата шествието няма да се ограничи само до съдебната палата. След първоначалния митинг в София е планирано участниците да се отправят към сградата на Висшия съдебен съвет (ВСС), където ще изразят своята позиция относно необходимостта от дълбоки промени в съдебната система и по-голяма отчетност на ръководните фигури в прокуратурата.

          Гражданската инициатива „Правосъдие за всеки“ организира тази вечер, на 21 януари, мащабни протести в четири големи български града. Ключовото им искане е незабавната смяна на Борислав Сарафов от поста и.ф. главен прокурор.

          - Реклама -

          Демонстрациите ще се проведат пред съдебните палати в София, Пловдив, Варна и Бургас, съобщиха от Българското национално радио.

          Организаторите от „Правосъдие за всеки“ уточниха, че в столицата шествието няма да се ограничи само до съдебната палата. След първоначалния митинг в София е планирано участниците да се отправят към сградата на Висшия съдебен съвет (ВСС), където ще изразят своята позиция относно необходимостта от дълбоки промени в съдебната система и по-голяма отчетност на ръководните фигури в прокуратурата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Кирил Петков: Моделът „Орбан“ води до обедняване и корупция, България го надминава

          Георги Петров -
          Бившият съпредседател на „Продължаваме Промяната“ Кирил Петков отправи остра критика към т.нар. „модел Орбан“, призовавайки да се спре с хвалебствията му, които по думите...
          Политика

          Севлиевски: Появата на Радев е края на Възраждане и 10 ноември за ГЕРБ

          Росица Николаева -
          "Няма основание за притеснение, че ще се промени геополитическата ориентация на България", заяви пред БТВ Юрий Асланов, социолог. "Българите не смятат, че грубия евроскептицизъм е...
          Общество

          Бойкот блокира сметоизвозването в „Изгрев“

          Георги Петров -
          Кметът на район „Изгрев“ Делян Георгиев разкри за организиран бойкот в сметоизвозването, който е създал сериозни затруднения след старта на районния план за сметопочистване...
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions