      сряда, 21.01.26
          Икономика

          Мъск срещу шефа на Ryanair: анкета за покупка на авиокомпанията разпали остър публичен сблъсък

          21 януари 2026 | 00:17
          Снимка: БГНЕС
          Американският технологичен предприемач Илон Мъск подхрани публичен конфликт с главния изпълнителен директор на Ryanair Майкъл О’Лиъри, след като пусна анкета в социалната мрежа X дали трябва да купи нискотарифната авиокомпания. Повод за напрежението е категоричният отказ на Ryanair да използва сателитната интернет система Starlink на борда на самолетите си.

          Анкетата, публикувана в понеделник, събра над 900 000 участници. В последните дни Мъск – основател на Tesla и ръководител на Starlink, разработена от космическата му компания SpaceXна няколко пъти намекна, че обмисля придобиването на най-голямата авиокомпания в Европа по брой пътници.

          Напрежението ескалира, след като Мъск призова за освобождаването на О’Лиъри, наричайки го „истински идиот“. Спорът между двамата – известни с провокативния си стил – започна след интервю на шефа на Ryanair за ирландското радио Newstalk.

          О’Лиъри категорично отхвърли идеята самолетите на Ryanair да бъдат оборудвани със Starlink, като изчисли, че това би струвало до 250 милиона долара годишно заради по-голямото въздушно съпротивление от антените и увеличения разход на гориво. По думите му пътниците на Ryanair не биха желали да плащат за интернет услуга по време на полет.

          „Това, което Илон Мъск знае за полетите и въздушното съпротивление, е нула… Честно казано, не бих обръщал внимание на нищо, което той публикува в онази клоака, наречена X“, заяви О’Лиъри.
          „Той е идиот – много богат, но пак идиот“, добави той.

          Пазарната капитализация на Ryanair е около 30 милиарда евро, но европейските регулации изискват авиокомпания, базирана в ЕС, да бъде мажоритарно притежавана от граждани на ЕС или други европейски държави – сериозно препятствие пред евентуална сделка.

          През 2022 г. Илон Мъск плати 44 милиарда долара за придобиването на Twitter, който впоследствие преименува на X.

          

          Последвайте Евроком в Google News

