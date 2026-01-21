НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 21.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Мъж от Самоков изпочупи кабинки на лифт в Боровец, очакват го до 5 години затвор

          21 януари 2026 | 15:37 230
          Снимка: БГНЕС
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Мъж от Самоков е задържан, след като изпочупи две от кабинките на въжения лифт в курорта Боровец. Инцидентът е станал на 20 януари 2026 г., а сигналът е подаден в полицейския участък в Боровец в 12:40 часа същия ден, съобщиха от Областна дирекция на МВР – София.

          - Реклама -

          32-годишният извършител, който е с криминално досие и е бил осъждан, е действал в нетрезво състояние. Той е задържан за срок до 24 часа, докато органите на реда съберат допълнителни доказателства.

          По случая вече е образувано досъдебно производство за извършено престъпление. Според разпоредбите на Наказателния кодекс, унищожаването или повреждането на чужда движима или недвижима вещ противозаконно се наказва с лишаване от свобода до 5 години. Разследването продължава активно, за да се изяснят всички обстоятелства около вандалския акт.

          Мъж от Самоков е задържан, след като изпочупи две от кабинките на въжения лифт в курорта Боровец. Инцидентът е станал на 20 януари 2026 г., а сигналът е подаден в полицейския участък в Боровец в 12:40 часа същия ден, съобщиха от Областна дирекция на МВР – София.

          - Реклама -

          32-годишният извършител, който е с криминално досие и е бил осъждан, е действал в нетрезво състояние. Той е задържан за срок до 24 часа, докато органите на реда съберат допълнителни доказателства.

          По случая вече е образувано досъдебно производство за извършено престъпление. Според разпоредбите на Наказателния кодекс, унищожаването или повреждането на чужда движима или недвижима вещ противозаконно се наказва с лишаване от свобода до 5 години. Разследването продължава активно, за да се изяснят всички обстоятелства около вандалския акт.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Челна катастрофа в София между служебен автомобил на Столичната община и лека кола (ВИДЕО)

          Дамяна Караджова -
          Челна катастрофа между служебен автомобил на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ на Столичната община и лека кола
          България

          Калинка Вълкова пред Евроком: Позицията на Мицкоски към българите и страната ни е „маскарад“(видео)

          Екип Евроком -
          Отношенията между България и Република Северна Македония остават изключително напрегнати, като централен въпрос е упоритият отказ на премиера Християн Мицкоски да допусне вписването на...
          Общество

          Открит е дискусионният клуб „Украинско-български преглед“: Задълбочаване на културния и академичния диалог между България и Украйна

          Дамяна Караджова -
          Дискусионният клуб „Украинско-български преглед“ беше официално открит в София, като събитието беше насочено към задълбочаване на културния
          Вашият коментар
          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions