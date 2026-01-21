Мъж от Самоков е задържан, след като изпочупи две от кабинките на въжения лифт в курорта Боровец. Инцидентът е станал на 20 януари 2026 г., а сигналът е подаден в полицейския участък в Боровец в 12:40 часа същия ден, съобщиха от Областна дирекция на МВР – София.

32-годишният извършител, който е с криминално досие и е бил осъждан, е действал в нетрезво състояние. Той е задържан за срок до 24 часа, докато органите на реда съберат допълнителни доказателства.

По случая вече е образувано досъдебно производство за извършено престъпление. Според разпоредбите на Наказателния кодекс, унищожаването или повреждането на чужда движима или недвижима вещ противозаконно се наказва с лишаване от свобода до 5 години. Разследването продължава активно, за да се изяснят всички обстоятелства около вандалския акт.