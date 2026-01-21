Москва и Вашингтон: Уиткоф и Къшнър се срещат с Путин утре

Специалният пратеник на ръководителя на Белия дом Стив Уиткоф ще проведе преговори с президента на Русия Владимир Путин в четвъртък. Това съобщава Reuters, като се позовава на интервю на Уиткоф за телевизия CNBC.
Информацията беше потвърдена и от говорителя на Кремъл Дмитрий Песков, който заяви, че преговорите са планирани за утре.
В разговор с Bloomberg спецпратеникът на САЩ е заявил, че през последните седмици е постигнат значителен напредък по въпроса за уреждането на конфликта в Украйна. В срещата с руския президент ще участва и Джаред Къшнър, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп.
По-рано агенцията съобщи, че американската делегация възнамерява да обсъди гаранции за сигурността на Киев, както и да представи проекти на планове за приключване на конфликта.
Предишни контакти и развитие на преговорите
За последно Уиткоф и Къшнър са се срещнали с Владимир Путин в Кремъл в началото на декември. Тогава страните са обсъдили същността на американския план за Украйна, но не е бил постигнат компромис.
Руският президент е заявил, че Вашингтон е разделил първоначалния проект от 27 точки на четири пакета и е предложил те да бъдат разглеждани поотделно.
Няколко дни по-късно в Берлин се е състояла среща между представители на САЩ и Украйна, чието съдържание е било предадено на руската страна чрез ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев.
В края на декември президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе разговори с Владимир Зеленски във Флорида. По думите на Тръмп страните са постигнали взаимно разбирателство по 95% от въпросите. След това той е разговарял и с Владимир Путин, който го е информирал за опит на Въоръжените сили на Украйна да атакуват неговата резиденция.
След този разговор от Москва беше заявено, че руската страна преразглежда своята позиция по преговорите.
