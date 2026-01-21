НА ЖИВО! Тръмп говори на Световния икономически форум: Европа вече не е разпознаваема, няма никакъв спор! (ОБНОВЯВА СЕ)

Въпреки проблема със самолета му „Еър Форс 1“ президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна в швейцарския курорт Давос, за да участва в Световния икономически форум. Речта му трябваше да започне в 15:30 ч. българско време, но предвид забавянето от над един час по време на пътуването американският държавен глава започна словото си с 8 минути забавяне.

Около 13:00 ч. стана ясно и че Тръмп е поканил президента Румен Радев да представлява България в Съвета за мир.

Гледайте на живо тук:

На Световния икономически форум в Давос, Швейцария, президентът на САЩ Доналд Тръмп откри речта си, като сподели впечатляващи резултати от икономическата политика на своята администрация през последната година.

„Дойдох на тазгодишния Световен икономически форум с наистина феноменални новини от Америка“, заяви президентът, подчертавайки, че Съединените щати са преминали през значителна икономическа трансформация. Той отбеляза, че вчера е било отбелязано едногодишното му управление, а днес икономиката на страната процъфтява с „растеж, който избухва“, „продуктивност, която се покачва“ и „инвестиции, които се издигат“. Тръмп също така акцентира на победата срещу инфлацията и затварянето на опасната граница.

Президентът акцентира на факта, че през управлението на предишната администрация на Джо Байдън САЩ се е намирала в състояние на стагфлация, която е довела до нисък растеж и висока инфлация. Тръмп подчерта, че само след една година от неговите икономически политики, Съединените щати са свидетели на практически никаква инфлация и изключително висок икономически растеж.

„Ние ставаме свидетели на точно обратното. Практически никаква инфлация и изключително висок икономически растеж“, заяви той.

За последните три месеца инфлацията е била само 1,6%, а прогнозираният икономически растеж за четвъртото тримесечие е 5,4%. Тръмп допълни, че фондовият пазар е поставил 52 исторически рекорда след изборите, добавяйки 9 трилиона долара стойност към пенсионните сметки и спестяванията на гражданите.

Също така, през последната година администрацията на Тръмп е успяла да изведе над 1,2 милиона души от помощите за храна и е осигурила рекордни 18 трилиона долара инвестиции в страната, които могат да достигнат до 20 трилиона долара, което е безпрецедентно за Съединените щати.

„Помислете за това: 1 трилион долара. Съществено по-малко от това. За четири години осигурихме ангажименти за рекордни 18 трилиона долара, и се надявам, че ще достигнем 20 трилиона долара инвестиции“.

Тръмп също така подчерта, че икономиката на Съединените щати в момента е на път да расте с двойно по-бързо темпо, отколкото беше прогнозирано от МВФ през април миналата година. Това е резултат от политиките на растеж и тарифните мерки, които Тръмп продължава да прилага, обещавайки още по-големи икономически успехи в бъдеще.

„Оглавяваната от мен в момента страна е на път да постигне икономически растеж, какъвто не сме виждали досега – може би никоя друга страна не е виждала досега“.

Тръмп отново акцентира на ролята на САЩ като „икономическия двигател на планетата“ и посочи, че когато Америка процъфтява, целият свят процъфтява.

„САЩ са икономическият двигател на планетата, и когато Америка процъфтява, целият свят процъфтява. Така е било в историята. Когато нещата се влошат, всичко се влошава заедно, за всички нас.“

Президентът добави, че САЩ са в етап, в който никога не са били преди, и изрази своето удивление от бързото възстановяване на икономиката след една година от прилагането на неговата политика.

„Никога не мислех, че можем да го направим толкова бързо. Най-голямата ми изненада е, че мислех, че ще отнеме повече от година, може би около година и един месец. Но това се случи много бързо.“

Тръмп акцентира, че следването на моделите на неговата икономическа политика може да донесе успехи и за други нации. Той призова страните, които все още не са постигнали желаните икономически резултати, да се вдъхновят от постиженията на Съединените щати.

„Този следобед искам да обсъдим как постигнахме това икономическо чудо, как възнамеряваме да повишим жизнените стандарти за нашите граждани до нива, които никога не са били виждани.“

Тръмп изрази своето недоволство от състоянието на някои европейски нации, които според него вече не се разпознават.