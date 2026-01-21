Наполи продължава с издънките и в ШЛ

Копенхаген и Наполи не се победиха в зрелищен мач от Шампионска лига, завършил 1:1. Резултатът обаче не донесе нужното предимство на нито един от отборите в борбата за продължаване напред в турнира. Все пак домакините могат да бъдат доволни, че удължиха впечатляващата си серия от три месеца без загуба на свой терен, докато италианският тим прекъсна черна поредица от пет поредни загуби като гост в надпреварата.

Расмус Хьойлунд, роден именно в датската столица, можеше да вкара гол още в 10-ата минута, но изстрелът му от границата на наказателното поле премина на сантиметри над гредата. Наполи, който преди мача заемаше последното място, даващо право на класиране, продължи да показва огромно желание да държи съдбата си в свои ръце. Антонио Вергара намери пролука в защитата, но ударът му мина встрани от вратата, а малко след това Джовани Ди Лоренцо не успя да преодолее Доминик Котарски от малък ъгъл.

След повече от половин час игра под натиск, ситуацията за домакините се усложни драстично. Капитанът на Копенхаген, Томас Дилейни, получи директен червен картон след преразглеждане с ВАР за грубо нарушение срещу Станислав Лоботка.

Наполи се възползва от численото си предимство само четири минути по-късно. Скот Мактоминей се извиси над всички при центриране от корнер на Елиф Елмас и с глава откри резултата. Това бе четвърти гол за него в груповата фаза, който даде заслужена преднина на гостите на почивката.

Въпреки че бяха с човек по-малко, момчетата на Якоб Нееструп нямаха намерение да се предават. Те отправиха сериозно предупреждение в 60-ата минута, когато Мадс Емил Мадсен засече от воле центриране от ъглов удар, принуждавайки Ваня Милинкович-Савич да прави ключово спасяване.

Усилията на „лъвовете“ дадоха резултат десет минути по-късно. Мохамед Елиунуси беше съборен в наказателното поле от Алесандро Бонджорно и съдията Ирфан Пельто посочи бялата точка.

Зад топката застана Джордан Ларсон, чийто първоначален удар беше спасен от Милинкович-Савич, но при добавката нападателят не сбърка и изравни резултата.

В последните десет минути играта остана отворена, като и двата отбора търсеха победата. Джуносуке Сузуки и Скот Мактоминей размениха опасни удари с глава, които бяха спасени. Вратарят на домакините Котарски трябваше да демонстрира истински атлетизъм, за да избие удар с глава на Матиас Оливера над гредата.

Последният реален шанс в мача се откри пред Лоренцо Лука, който от близка дистанция стреля над вратата в последната минута, оставяйки двата тима на последните две места, даващи право на класиране.

Сега датският шампион ще трябва да търси нещо при гостуването си на Барселона в осмия кръг, както и тимът на Антонио Конте, който посреща бившия му клуб Челси в Неапол след осем дни.