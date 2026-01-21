НАПРЕЖЕНИЕ: Макрон увеличава близо 15 пъти контингента в Гренландия

Президентът на Франция Еманюел Макрон възнамерява да увеличи френския военен контингент в Гренландия повече от 14 пъти, съобщава френското издание Le Canard Enchaîné, позовавайки се на свои източници.

„Еманюел Макрон планира да изпрати за защита на гренландците подразделение от най-малко 200 алпийски стрелци", пише изданието.

По данни на Ройтерс, Париж вече е разположил 15 френски военнослужещи на острова. Освен това Франция е поискала провеждането на учения на НАТО на територията на Гренландия.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит заяви по-рано, че евентуалното изпращане на европейски военни сили в Гренландия няма да повлияе на плановете на Вашингтон по отношение на острова.

Ескалация около статута на Гренландия

От началото на втория президентски мандат на президента на САЩ Доналд Тръмп, той неколкократно заяви, че Гренландия трябва да стане част от САЩ. След военната операция във Венецуела американският президент засили публичния си натиск, като аргументира позицията си с твърдения за руски и китайски подводници в района на острова и определи местната отбрана като недостатъчна.

Тези изявления предизвикаха остра реакция в самата Гренландия, където местните власти и мнозинството от населението се обявиха против присъединяване към Съединените щати. Подобна инициатива не получи подкрепа и сред европейските държави.

Търговски натиск и ответни заплахи

В петък президентът на САЩ обяви 10-процентни мита срещу Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия заради несъгласието им с американските претенции към Гренландия. Очаква се тарифите да влязат в сила на 1 февруари, като от юни бъдат увеличени до 25% и да останат в сила до евентуално придобиване на острова.

В отговор Макрон заяви, че Европейският съюз може да използва т.нар. „търговска базука“ срещу САЩ. Сред възможните мерки се обсъждат допълнителни данъци и такси за технологични компании, ограничения върху инвестициите, достъпа до европейския пазар и участието в обществени поръчки.

От Москва говорителят на Кремъл Дмитрий Песков определи ситуацията като извънредна от гледна точка на международното право, подчертавайки, че позицията на Русия остава непроменена – Гренландия принадлежи на Кралство Дания.