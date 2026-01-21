Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху съобщи днес, че е приел поканата да се присъедини към новосъздадения Съвет за мир на американския президент Доналд Тръмп. Новината беше официално разпространена от канцеларията на израелския премиер.

Първоначално Израел изрази резерви, заявявайки, че съставянето на изпълнителен орган на Съвета в ивицата Газа не е в негов интерес. Въпреки това, позицията явно е преосмислена.

Съветът за мир, ръководен от президента Тръмп, първоначално е бил замислен като малка група от световни лидери. Тяхната задача е била да наблюдават прилагането на плана за спиране на огъня в ивицата Газа. С течение на времето обаче амбициите на администрацията на Тръмп нараснаха значително.

Концепцията се разшири до много по-мащабна инициатива. Президентът Тръмп е отправил покани към десетки държави и е намекнал, че Съветът за мир скоро може да посредничи в глобални конфликти, надхвърляйки първоначалния си фокус и наподобявайки функциите на Съвета за сигурност на ООН.