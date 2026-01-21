НА ЖИВО
          Николай Денков изисква ясни отговори от Румен Радев за геополитиката

          21 януари 2026 | 11:18
          Снимка: БГНЕС
          „Продължаваме Промяната – Демократична България“ очаква конкретни и публични отговори от президента Румен Радев относно неговата геополитическа ориентация и реалните му действия срещу корупцията и задкулисието. Това заяви председателят на парламентарната група на ПП–ДБ Николай Денков в ефира на „Твоят ден“, подчертавайки, че тези въпроси са ключови за доверието към държавния глава като бъдещ политически фактор. Коментарът му идва на фона на депозираната оставка на президента Радев и засилените спекулации за неговото бъдещо политическо участие, подсилени от изявления като това на Иван Шишков, който е готов да се включи в политически проект на държавния глава, и анализа на Любомир Стефанов, че на Радев му е „подсказано да влезе в политиката сега, защото влакът може да отмине“.

          Денков уточни, че въпросите към президента не се изчерпват единствено с избора между Запада и Изтока, а обхващат конкретни решения и бездействия по важни теми за България. Той припомни случая с премахването на машинното гласуване по време на местните избори през 2023 г., когато, по думите му, е имало координирана акция на ДАНС с политическа подкрепа. По това време Денков е настоявал за смяна на ръководството на агенцията, но президентът не е предприел необходимите действия. От ПП-ДБ също така изразиха опасения относно въвеждането на скенери в Изборния кодекс, сочейки, че това крие рискове. Междувременно правната комисия в парламента прие промените в Изборния кодекс на второ четене след продължително 14-часово заседание, което повдигна и опасения за „опорочаване на Изборния кодекс и открадване на вота“, както коментира Богдан Богданов.

          Николай Денков постави под въпрос и ролята на държавния глава при кадрови и институционални решения, давайки за пример отстраняването на Андрей Гюров от БНБ, което е станало с участието на президентската квота в управлението на централната банка. Според Денков и този казус изисква обяснение. Той настоя за яснота и по темата „Боташ“, като посочи, че при подготовката и подписването на договора са участвали служебни министри, назначени от президента, без последваща публична реакция или настояване за разследване от страна на Радев. Подобна липса на позиция Денков отчете и по казуса с газохранилището в Чирен, където отново е замесен служебен енергиен министър, посочен от държавния глава.

          Геополитическата ориентация на България не е абстрактна тема, а пряко засяга националната сигурност, подчерта Денков. Той е убеден, че страната ни може да бъде стабилна в една все по-враждебна международна среда единствено като част от силна и обединена Европа. В тази връзка Денков категорично отхвърли идеите за провеждане на референдум за европейския път на България, определяйки ги като противоречащи на вече поети ангажименти и на Конституцията. От ПП-ДБ са категорични, че отхвърлят ориентация към Изтока или модел, подобен на управлението на Виктор Орбан, като пред българските избиратели стоят европейският път, източна ориентация или унгарският модел.

          Относно вътрешните отношения в коалицията Денков заяви, че между „Продължаваме Промяната“ и „Демократична България“ няма различия по ключовите теми. Той коментира и изказванията за необходимост от парламентарно мнозинство, като поясни, че целта е осъществяване на дълбоки реформи, а не самоцелно търсене на власт. В контекста на предстоящите избори, Асен Василев коментира оставката на президента, заявявайки, че „българите вече имат алтернатива, нямат извинение да не гласуват“. Денков допълни, че в ПП–ДБ все още не са започнали обсъждане на кандидатдепутатските листи, но уточни, че Лена Бориславова сама е взела решение да не участва, а Лорер е бил изключен. Той подчерта, че при общи листи решенията ще се взимат със съгласието на всички партньори в ПП–ДБ.

