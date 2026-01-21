Ниско напрежение, изгорели уреди и високи сметки: Села край Ботевград живеят с хронично ниско напрежение от години

Печки, бойлери и климатици, които изключват и не могат да се използват заради ниско напрежение на електричеството – това е проблем, с който от години се сблъскват десетки семейства в няколко ботевградски села, сред които и село Трудовец.
Жителите твърдят, че подаваното напрежение е между 160 и 170 волта, което е крайно недостатъчно за нормални битови дейности като готвене и пране. Хората се оплакват, че електроуреди изгарят, а крушките светят на интервали, което прави ежедневието им изключително трудно.
Пред екип на NOVA Диляна разказва, че приготвянето на обикновена вечеря се е превърнало в изпитание:
Друга потърпевша посочва, че в сряда сутрин напрежението е било около 181 волта на едната фаза, а вечер ситуацията се влошава още повече:
Кметът на Трудовец коментира в ефира на „Здравей, България“, че сигналите от граждани са многобройни, включително и към общината.
Местните хора споделят, че проблемът не е само ниско, но и рязко вариращо напрежение, което нанася сериозни щети:
Хората недоволстват и от факта, че въпреки проблемите с електрозахранването, сметките за ток не са ниски.
От „Електрохолд“ изпратиха официална позиция до NOVA, в която посочват, че са предприети мерки след подадените сигнали:
От дружеството уточняват още, че ще бъде извършена извънредна проверка за нерегламентирано завишаване на предоставената мощност, както и че съоръженията са оразмерени спрямо заявената мощност на клиентите.
Енергодружеството призовава клиентите да проверят дали предоставената им мощност отговаря на реалното потребление и при необходимост да заявят увеличение, както и да подават сигнали за влошено качество на електроенергията по регламентирания ред.