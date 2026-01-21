Ниско напрежение, изгорели уреди и високи сметки: Села край Ботевград живеят с хронично ниско напрежение от години

Печки, бойлери и климатици, които изключват и не могат да се използват заради ниско напрежение на електричеството – това е проблем, с който от години се сблъскват десетки семейства в няколко ботевградски села, сред които и село Трудовец.

- Реклама -

Жителите твърдят, че подаваното напрежение е между 160 и 170 волта, което е крайно недостатъчно за нормални битови дейности като готвене и пране. Хората се оплакват, че електроуреди изгарят, а крушките светят на интервали, което прави ежедневието им изключително трудно.

Пред екип на NOVA Диляна разказва, че приготвянето на обикновена вечеря се е превърнало в изпитание:

„За да успея да включа печката, всички останали уреди трябваше да бъдат изключени. И това е така от около две години и половина”, споделя тя, като допълва, че приготвянето на мусака за децата ѝ е отнело над 4 часа.

Друга потърпевша посочва, че в сряда сутрин напрежението е било около 181 волта на едната фаза, а вечер ситуацията се влошава още повече:

„Вечер след 17 часа токът е под 200 волта”, казва тя.

Кметът на Трудовец коментира в ефира на „Здравей, България“, че сигналите от граждани са многобройни, включително и към общината.

„Говорим с енергодружеството. В момента те правят различни локални инвестиции, но трябва малко по-глобално да се подходи, за да се нормализира ситуацията в селото”, заяви той.

Местните хора споделят, че проблемът не е само ниско, но и рязко вариращо напрежение, което нанася сериозни щети:

„Има много ниско и много високо напрежение. Стигал съм до 140 волта. Имало е и моменти, в които липсват фази. Стигал съм и до 276 волта, при които уредите горят”, обяснява потърпевш жител, който документира проблемите със специални системи, за да предпази техниката си.

Хората недоволстват и от факта, че въпреки проблемите с електрозахранването, сметките за ток не са ниски.

От „Електрохолд“ изпратиха официална позиция до NOVA, в която посочват, че са предприети мерки след подадените сигнали:

„На база на получените сигнали за смущения в качеството в с. Трудовец дружеството вече е предприело необходимите мерки, за да се гарантира стабилно електрозахранване. Част от установените отклонения вече са отстранени, а изпълнението на техническите мероприятия за останалите ще започне при подходящи метеорологични условия по ул. „Шейново“, ул. „Здравец“, ул. „Спортна среща“ и ул. „Хр. Ботев“.

От дружеството уточняват още, че ще бъде извършена извънредна проверка за нерегламентирано завишаване на предоставената мощност, както и че съоръженията са оразмерени спрямо заявената мощност на клиентите.

„Включването на електрически уреди с мощност, надвишаваща тези граници, води до претоварване и повишава вероятността от възникване на аварийни ситуации”, посочват от „Електрохолд“.

Енергодружеството призовава клиентите да проверят дали предоставената им мощност отговаря на реалното потребление и при необходимост да заявят увеличение, както и да подават сигнали за влошено качество на електроенергията по регламентирания ред.